بدرية طلبة عن دورها في «أبو شنب»: «مفيش دربندح وغرزة ضيقة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنه «مفيش ست مش بتؤمن بقراءة الفنجان والسحر حتى لو كان من باب إنها عايزة تشوف، وتتفاءل»، ولكن شخصيتها التي أدتها في مسلسل «اللي مالوش كبير» الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، لم تكن «دجالة»، ولكنها قاتلة و«مافيا»، وتتخذ من هذه المهنة ستارًا.

أما عن دورها في فيلم «لا تراجع ولا استسلام»، فقالت «طلبة»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه كل من الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، إن جزء من الدور كان مكتوبًا، وجزء آخر أضافته هي مثل سؤال: «هاو ماتش كلوك»، موضحة أن طريقة مشي الفتيات كانت تلقائية.

بدرية طلبة عن ياسمين عبدالعزيز: «ممثلة قوية وكوميديانة»

وتابعت، أن دورها في فيلم «أبو شنب»، كان في الأصل للفنانة نسرين أمين، ولكنها تعرضت لظروف ولم تستطع أداءه فأدت هي دورها، لافتة إلى أنها لم تتوقع نجاح الدور، وفوجئت بالنجاح الكبير الذي حدث، مشددة على أن ياسمين عبدالعزيز ممثلة قوية وكوميديانة، وتحاولان معًا أن يصلا إلى مشهد قوي، وتحاول تقديم الدعم لها ولجميع من يعملون معها، مضيفةً عن إفيهاتها في الفيلم: «مفيش حاجة اسمها الدربندح والغرزة الضيقة».

وأوضحت أن شخصيتها في الفيلم استوحتها من شخصيات فتيات الليل في الأفلام، وعلى سبيل المثال فإن فيلم «كباريه» عرض نماذج من شخصيتهم بطريقة صحيحة.

ولفتت إلى أن ابنتها «هايدي» تشبهها كثيرًا، وهي حاليا متزوجة ولديها أحفاد، أما ابنتها «سلمى» فهي تشبه والدها، وهي حاليا تدرس الإعلام، وكانتا مرتبطتان معا كثيرا، و«سلمى» أصيبت باكتئاب.

وكشفت عن أنها تعتبر الفنانة «ياسمين عبدالعزيز» مثل ابنتها، وتحب أيضا زوجها الفنان أحمد العوضي، و«هما الاتنين ربنا عوضهم وجازاهم خير ببعض».