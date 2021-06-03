احذر.. الوجبات السريعة خطر على صحة الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

حذر خبير التغذية الألماني ماتياس ريدل من خطورة الوجبات السريعة كالبيتزا والبرجر على صحة الأطفال؛ حيث إنها ترفع خطر الإصابة بالبدانة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وسرطان القولون.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينصح ريدل الآباء بدمج الخضروات في سن مبكر ليتعرف الأطفال على الطعام الصحي مبكرا، مشيرا إلى أن حاسة التذوق لدى الطفل تتشكل في العام الأول والثاني من عمره.

وبناء على ذلك، يتعين على الطفل أن يتعلم كيفية تحمل المواد المرة الموجودة في النباتات. وإذا لم يتعلم الطفل ذلك، فستزداد احتمالية رفضه للخضروات لاحقا.

ونظرا لأن الممنوع مرغوب، فإن الخبير الألماني يرى أنه لا بأس من أن يتناول الطفل الوجبات السريعة بمعدل لا يزيد عن مرة أو مرتين في الشهر.