5 أسباب وراء بروز عروق اليدين.. واحدة منها حالة مرضيّة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تقدم عروقنا نظامًا ذكيًا من الصمامات أحادية الاتجاه التي تؤدي وظيفة مهمة في توصيل الدم المتدفق إلى الأكسجين من الجسم إلى القلب.

في العادة، لا نفكر في عروقنا كثيرًا حتى نراها تظهر تحت الجلد، وإذا أصبحت عروقك مرئية ولا يمكنك معرفة سبب حدوث ذلك، فلا داعِ للقلق، قد تخبرنا الأوردة البارزة أحيانًا عن مشاكل صحية معينة، ولكن في كثير من الحالات، يكون لها أسباب طبيعية لا تشكل خطورة على صحتك، وهي كالتالي وفق ما ذكر موقع "Brightside".

1- نوع بشرتك:

الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة هم أكثر عرضة لظهور عروق مرئية من ذي البشرة الداكنة، وقد يكون الجلد الرقيق سببًا أيضًا.

ومع تقدمنا في العمر، تصبح طبقة الدهون تحت الجلد أرق، وهذا هو السبب في أن كبار السن غالبًا ما يكون لديهم عروق بارزة على أيديهم وأرجلهم وأجزاء أخرى من الجسم، إلى جانب ذلك، تقع عروق بعض الأشخاص بشكل طبيعي بالقرب من سطح الجلد.

2- ممارسة الرياضة:

تبرز الأوردة أثناء التمرين، وهذا أمر طبيعي عند ممارسة الرياضة، إذ تعمل عضلاتك وتنتفخ وتدفع عروقك نحو سطح الجلد ما يجعلها مرئية، بعد التمرين تنكمش عضلاتك وتصبح عروقك أقل وضوحًا.

3- أثناء الحمل:

الأوردة المرئية هي مشكلة تواجهها العديد من النساء الحوامل ولا داعِ للقلق، إذ حجم دم يكون أعلى، والأوردة تحاول مواكبة هذه الكمية المتزايدة من الدم لنقله لتغذية الجنين.

4- انخفاض دهون الجسم:

قد يكون انخفاض الدهون في الجسم أيضًا سببًا لظهور عروقك، الأشخاص النحيفون لديهم طبقة رقيقة من الدهون تحت جلدهم ولا يمكن لهذه الطبقة أن تغطي الأوردة بالكامل ما يجعلها أكثر بروزًا.

5- سبب مرضي:

في كثير من الحالات تكون الأوردة البارزة طبيعية وصحية ولا داع للقلق، ولكن إذا كانت الأوردة المنبثقة مصحوبة بأعراض أخرى مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو القرحة بالقرب من الأوردة أو الأوردة المتورمة، فيجب عليك زيارة الطبيب، فقد تكون هذه الأعراض ناجمة عن مشاكل صحية مثل الدوالي، والتهاب الوريد الخثاري، والأمراض الوريدية، ويجب عدم تجاهلها.