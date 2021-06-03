الامارات | # هلا بالسفر.. 11نصيحة لوِجهات سياحية هذا الصيف

شكرا لقرائتكم خبر عن # هلا بالسفر.. 11نصيحة لوِجهات سياحية هذا الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 يونيو 2021

إن كنت تخطط للسفر بغرض السياحة ولاتزال في حيرة من أمرك بخصوص الوجهة التي ستذهب إليها، إليك هذا النصائح التي تضم أفضل 11 وجهة سفر، متبوعة بمجموعة من المعلومات المهمة عن كل منها. وأطلقت «العربية للطيران» لائحة أفضل 11 وجهة لإقامة إجازة الصيف مع العائلات، وهي: يريفان، وباتومي، وتبليسي، وطشقند، وكييف، وشرم الشيخ، وبيشكيك، وموسكو، وألماتي، وسراييفو، ونيروبي، مع أسعار تبدأ من 999 درهماً إماراتياً، فأنت على بعد خطوة واحدة من جعل الصيف مميزاً مرة أخرى.

باتومي

منتجع ساحر ومشمس على البحر، محبوب من قبل الكثيرين كوجهة مثالية لقضاء العطلات الصيفية، ويمكنك الاستمتاع بشواطئ لا نهاية لها مع عائلتك وأطفالك، والتنزه على طول شارع المدينة، والحدائق الخضراء المورقة.

يريفان

تنتظرك المعالم الأثرية والعمارة الحديثة وأسواق الشوارع الصاخبة للتسوق والترحيب الحار في يريفان، وهي عاصمة دولة أرمينيا وأكبر مدنها، ولا تتميز مدينة يريفان بأنها عاصمة أرمينيا فحسب، وإنما بوصفها متحفاً تاريخياً كبيراً يضم الكثير من الآثار الخالدة التي تعبر عن تاريخ تلك المدينة الرائعة، فلايزال «الخاشكار»، أو تمثال الأم الذي يراقب العاصمة من أعلى تلة، يخلد انتصارات النساء العظيمة من أجل بناء أرمينيا، بالإضافة إلى الكثير من الآثار التاريخية الأخرى.

جورجيا

مدينة قديمة رائعة ومليئة بالشوارع الضيقة والحمامات الكبريتية، وأماكن التسوق المذهلة، تجذب عاصمة جورجيا الزوار منذ قرون، تمتاز جورجيا بطبيعتها الجبلية وغناها بالموارد المائية وجمال مناطقها الطبيعية، بالإضافة إلى احتوائها على الكثير من المعالم التاريخية العريقة، عاصمة البلاد هي تبليسي وتعد الأشهر من بين مناطق السياحة في جورجيا، تليها مدينة باتومي وكوتايسي وبورجومي.

كييف

الوجهة المثالية لقضاء عطلة في المدينة، سواء كنت تبحث عن الهندسة المعمارية المذهلة، أو التسوق في البوتيك، أو الثقافة العالية أو المأكولات من الدرجة الأولى، فإن كييف لديها كل شيء، وهي واقعة في أوروبا الشرقية، وبلد غني بالمعالم السياحية، لاسيما الطبيعية منها، حيث تمتلك شاطئاً ضخماً ممتداً على طول البحر الأسود، وتتميز أوكرانيا بالعديد من الشواطئ والغابات كثيفة الأشجار، والسهول الجبلية، كما أنها تحوي مواقع تاريخية وثقافية عريقة.

طشقند

مدينة حديثة للغاية وبها العديد من المتنزهات والنوافير والتماثيل الجميلة، والمقاهي والمطاعم الرائعة، تمتلك طشقند سياحة ذات نكهة فريدة خاصة بها، فتعد هذه المدينة الرائعة تجسيداً حقيقياً لمزيج بين الأناقة العصرية المتأصّلة في أكبر عواصم العالم، تجمع بين مباني القرون الوسطى كما لو كانت تطل من حكايات شرقية قديمة، والهندسة المعمارية الأوروبية الأنيقة، التي تتمثل في ناطحات السحاب ذات الواجهة الزجاجية البرّاقة.

بيشكيك

طرقها المذهلة التي تصطف على جانبيها الأشجار والعديد من المنتزهات، تجعلها واحدة من أكثر المدن خضرة في العالم، وتستحق الاكتشاف بفضل البازارات والثقافة الملونة، وهي العاصمة الشمالية الحيوية لجمهورية قرغيزستان، على الحافة الشمالية لسلسلة جبال ألاتو، ولاتزال المدينة محتفظة بالملامح السوفييتية الآسيوية السابقة، حيث تحتوي على العديد من المساحات الخضراء والمتنزهات والحدائق بجوار الأبنية والآثار التي يعود تاريخها إلى الحقبة السوفييتية، وكذلك فإن المدينة تضم العديد من الآثار والمؤسسات الثقافية، بما في ذلك المتحف التاريخي الوطني وساحة ألاتو، حيث يحدث تغيير يومي للحراس، وتوفر سوق «دوردوي بازار» نطاقاً عريضاً من البضائع، خصوصاً الصينية.

شرم الشيخ

واحدة من أشهر الوجهات السياحية في مصر، وتتميز بأجواء نابضة بالحياة، وشواطئ جميلة، ومجموعة من الأنشطة للرياضات المائية المغامرة. لها شعبية خاصة في قلوب السائحين من جميع أنحاء العالم، تلك المدينة الساحرة مدينة الجمال، مدينة السلام العالمية كما يسمونها، سحر الطبيعة الخلابة والامتزاج بين هدوء الريف وجمال خضرته وحضرية المدينة، حقاً هي قطعة من أوربا ولكنها بطابع شرقي مصري أصيل.

سراييفو

تتفرد العاصمة سراييفو بتصاميمها المعمارية التي تجمع بين العمارة الشرقية والغربية، حيث ستجد في هذه المدينة الساحرة أجمل الكنائس والمساجد مصطفةً بجانب بعضها، بالإضافة إلى وفرة المعالم الأثرية المهمة لما شهدته المدينة من الأحداث التاريخية. كما يمكن مشاهدة صائغي الفضة وهم يدقون الأطباق والأواني على أنغام موسيقى البلقان الحديثة، الآتية من العديد من المتاجر الصغيرة والأكشاك، قم بزيارة نهر البوسنة الجميل والحديقة الوطنية الخضراء الجميلة.

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• تمتاز جورجيا بطبيعتها الجبلية وغناها بالموارد المائية.

• شرم الشيخ قطعة من أوربا بطابع شرقي مصري أصيل.

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