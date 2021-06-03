الامارات | ياسمين رئيس: أُحب المسلسلات القصيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس: أُحب المسلسلات القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد نجاحها في موسم رمضان بمسلسل «ملوك الجدعنة»، تستعد النجمة المصرية ياسمين رئيس لتصوير مسلسلها «60 دقيقة»، والذي تتصدر بطولته ليُعرض على منصة شاهد.

والمسلسل الجديد مكوّن من تسع حلقات، ومن المقرر البدء في تصويره قريباً، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، وهو من إخراج مريم أحمدي.

وقالت ياسمين رئيس: «أُحب نوعية المسلسلات القصيرة، خصوصاً عندما تكون مكثّفة ومملوءة بالأحداث مثل (60 دقيقة)، لذلك متحمسة جداً لبطولة هذا المسلسل، فهو أول بطولة لي على منصة شاهد، وأقوم فيه بشخصية فتاة تدعى ياسمين، ونوعية المسلسل إثارة وتشويق، وهذا ما سيجعل تتابُع الأحداث في الحلقات التسع بشكل قوي». ويأتي مسلسل ياسمين الجديد بعد أقل من أسبوع من إطلاق كليب «حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت»، والذي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل تريند يوتيوب. وحصد الكليب حتى الآن تسعة ملايين مشاهدة في أقل من ستة أيام. يشار إلى أن ياسمين رئيس نافست أخيراً في السينما المصرية بفيلم «لص بغداد»، والذي تجاوزت إيراداته الـ33 مليون جنيه مصري، وأيضاً فيلم «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية كوكب الشرق في فيلم «البحث عن أم كلثوم»، بجانب بطولتها لفيلمي «شيخ جاكسون»، و«هيبتا المحاضرة الأخيرة» الذي يُعد أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقاً للإيرادات.

• العمل الجديد ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق.

• المسلسل من تسع حلقات، وينطلق تصويره قريباً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news