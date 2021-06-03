الامارات | #«عزيزتي حواء».. زيت اللوز.. ينبوع صحة وجمال للشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. زيت اللوز.. ينبوع صحة وجمال للشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت الرابطة الألمانية لمصففي الشعر زيت اللوز بأنه يعد ينبوع الصحة والجمال للشعر، إذ إنه يساعد على نموه ويحميه من التقصف والتساقط من ناحية، ويمنحه لمعاناً ساحراً يأسر الألباب من ناحية أخرى.

وأوضحت الرابطة أن زيت اللوز يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ إذ يزخر بفيتامين A وB وE وD، والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتعمل هذه التوليفة المتفردة على إمداد الشعر بالعناصر المغذية الضرورية، التي تساعد على نموه، وتعمل على تقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.

كما يزخر زيت اللوز بالأحماض الدهنية، التي تمنح الشعر الجاف ملمساً ناعماً كالحرير، وتُضفي عليه لمعاناً جذاباً يخطف الأنظار.

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