الامارات | #«عزيزتي حواء».. تنورة التنس على عرش الموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. تنورة التنس على عرش الموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتربع تنورة التنس على عرش الموضة في صيف 2021 لتبوح برقة المرأة وأنوثتها من ناحية، وتمنحها إحساساً بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Elle» أن تنورة التنس تمتاز بقصة فضفاضة وقصيرة مفعمة بالأنوثة، كما أنها تزدان بالطيّات، التي تُضفي عليها لمسة أناقة وجاذبية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن تنورة التنس تتألق هذا الصيف بالألوان الزاهية كالأصفر والوردي الصارخ، إلى جانب الأبيض والأسود والرمادي الفاتح، كما تزدان بعض الموديلات بنقوش الكاروه ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق. وأشارت المجلة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق تنورة التنس مع قطعة فوقية أساسية تتسم بالبساطة، وحذاء رياضي أو شبشب ضخم، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بليزر أكبر من المقاس، وحذاء ذي كعب عال أنيق.

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