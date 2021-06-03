الامارات | ملتقى القاهرة للخط يحتفي بمبدعة إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة للخط يحتفي بمبدعة إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق ملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي دورته السادسة، أول من أمس، تحت شعار «علّم بالقلم» بمشاركة 153 فناناً، منهم 93 بالمسابقة الرسمية.

ويشارك في الملتقى خطاطون من إندونيسيا وماليزيا والجزائر، والعراق والصين وتنزانيا، وإيطاليا وبريطانيا ومصر.

وينظم الملتقى صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، بالاشتراك مع الجمعية المصرية للخط العربي، ويستمر أسبوعين في قصر الفنون بساحة الأوبرا المصرية.

وتحمل الدورة اسم فنان الخط العربي يوسف أحمد (1869-1942)، الذي أسهم في إحياء الخط الكوفي بالعصر الحديث، وإبراز جمالياته التشكيلية، وتكرم دورة هذا العام الخطاطة الإماراتية فاطمة البقالي، والخطاط الأردني إبراهيم أبوطوق، إضافة إلى الفنانين أحمد المصري ومصطفى العمري من مصر.

وانطلقت، أمس، الندوة العلمية للملتقى تحت عنوان «الحرف العربي.. تحديات ورؤى» بمشاركة 27 باحثاً، تحت إشراف مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية أحمد منصور.

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