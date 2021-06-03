الامارات | #«عزيزتي حواء».. خبراء: اخلعي مجوهراتك قبل الأعمال المنزلية والطهي

شكرا لقرائتكم خبر عن #«عزيزتي حواء».. خبراء: اخلعي مجوهراتك قبل الأعمال المنزلية والطهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينصح خبراء في الرابطة الألمانية لصناعة المجوهرات والمصنوعات الفضية، بحماية الحُلي والمجوهرات من أشعة الشمس المباشرة والمواد الكيميائية والشحوم والزيوت والعرق، وذلك للحفاظ عليها من التغيرات اللونية والشقوق، ومن ثم رونقها لأطول وقت ممكن.

وأوضحت الرابطة أنه ينبغي لهذا الغرض خلع الحُلي والمجوهرات قبل القيام بالأعمال المنزلية والطهي، وكذلك قبل ممارسة الرياضة والاستحمام والنوم، بينما ينبغي ارتداؤها بعد وضع المكياج والعطر.

وينبغي الاحتفاظ بالحُلي والمجوهرات على حدة بوضعها على قطعة قماش، ووضع اللآلئ داخل حقيبة قماشية صغيرة أو لفها بمنشفة.

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