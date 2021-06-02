طريقة عمل مكرونة الوايت صوص.. «سهلة ولذيذة زي المحلات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الكثير من السيدات وربات البيوت في المنازل على إعداد الكثير من الوجبات المتعددة والمختلفة والمتنوعة، ليتم تناولها على مدار اليوم، خلال وجبات الإفطار والعذاء والعشاء، سواء كانت تلك الأنواع المختلفة لأكلات دسمة وتتميز بثقلها، أو خفيفة لاتباع حمية غذائية.

وهناك عدد من محبي تناول المكرونة بجميع أشكالها وأنواعها المختلفة، الذين يحرصون على اختراع الجديد من طرق إعدادها المختلفة، وتعد طريقة عمل مكرونة وايت صوص من أكثر الطرق التي يبحث عنها الكثيرين لإعدادها.

ونرصد من خلال هذا التقرير طريقة عمل مكرونة وايت صوص، وفق وصفة خبيرة الطبخ الشيف أميرة شنب، خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، الذي يتم إذاعته على شاشة cbcb سفرة، كالتالي:

مقادير عمل مكرونة وايت صوص

- يجب إحضار نصف كيلو مكرونة مقصوصة.

- تجهيز قدر مناسب من الماء المغلي.

- إحضار 1 لتر لبن.

- تجهيز عدد 2 ملعقة دقيق.

- إحضار 2 ملعقة زبدة.

- تجهيز كمية مناسبة من القرفة.

- كمية مناسبة من جوزة الطيب.

- ملح.

- فلفل أسود.

- نصف كوب ريحان طازج.

- ثوم صحيح.

- نصف كوب مشروم.

- شرائح.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

- يجب أن يتم إحضار حلة على النار.

- ثم يتم وضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة الدقيق إليه، ويضاف الريحان واللبن.

- ثم يترك الخليط على النار حتى يثقل الصوص بعد تمام التسبيك والحصول على قوام مناسب منه.

- ثم بعد ذلك يتم إضافة المكرونة إلى الخليط ويتم تقليبه جيدًا.

- ثم بعد ذلك يتم رفعه من على النار، ويتم تقديمه ساخنًا مع رشة ريحان.

- ويتم وضعه في أطباق التقديم حسب الكميات المناسبة وعدد الأشخاص الذين يقومون بتناول الطعام.