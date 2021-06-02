منة فضالي تلجأ لمباحث الإنترنت لردع المسيئين لها: «هاخد حقي بالقانون وهفضحكوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الفترة الأخيرة الماضية، تعرض الكثير من الفنانين والفنانات للكثير من الانتقادات أو الشتائم من جانب المتابعين المعلقين لهم على صور يقومون بنشرها عبر حساباتهم الخاصة، وكان من أشهر تلك الوقائع واقعة الفنان منير شريف، إذ أعلن بعد ذلك الهجوم عن رغبته في اللجوء لمباحث الإنترنت لتقديم بلاغات حول الانتقادات التي تعرض لها عقب نشره صورة لابنته.

ونشرت الفنانة منة فضالي صورة لها خلال تواجدها في حمام السباحة، مرتدية بها مايوه عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات التي وجهت الكثير من الانتقادات، ما جعلها تخرج في بث مباشر عبر حسابها الرسمي لتعلن عن أنها ستقوم بتقديم بلاغ لمباحث الغنترنت بجميع تلك الرسائل والتعليقات التي وجهت إهانة لها.

وقالت الفنانة منة فضالي في البث المباشر، إن الفنانين في كثير من الأحيان يتعرضون لانتقادات كثيرة، معظمها يكون غير محترم، سواء كان ذلك من خلال التعليقات على المنشورات أو في الرسائل المرسلة لحساباتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تحرص على مطالعة تلك الرسائل والتعليقات لأنها حريصة على التواصل مع جمهورها، إذ أنها دائما ما تقوم بالرد عليهم، لافتة إلى أنها تتعرض لتلك الانتقادات غير المحترمة باستمرار.

منة فضالي عن التعليقات المسيئة: بزعل على أهلهم

وأضافت فضالي خلال البث المباشر أنها خلال الفترة الاخيرة اصبحت تتعرض للهجوم بشكل كبير، إذ يقوم الكثير من الجمهور بإرسال رسائل وصفتها بـ «غير المحترمة»، لافته إلى أنها لا تريد أن تخطأ في أحد قائلة «بزعل على أهلهم».

وأوضحت، أنها ومن هذا التوقيت ستقوم بمراقبة التعليقات والرسائل التي يتم إرسالها لها، وفي حالة إذا قام أحد الاشخاص بإرسال رسالة غير لائقة، ستقوم بنشرها عبر حسابها الرسمي، وستقوم على الفور بالإبلاغ عنه في مباحث الإنترنت، حتى تحصل على حقها من الاشخاص الذين يقومون بتوجيه الإساءة لها بالقانون.

وأنهت الفنانة منة فضالي حديثها خلال البث المباشر بتوجيه رسالة لمنتقديها «متابعنيش»، مشيرة إلى أن هذا الحديث موجه للرجال والسيدات، لافتة إلى أنها كانت تكتفي بحظر الاشخاص المسيئة لها، ولكن من هذا التوقيت ستقوم بتقديم بلاغ عنهم لمباحث الإنترنت، حتى تستطيع الحصول على حقها بالقانون قائلة «هفضحكوا».