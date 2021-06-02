بعد تصدرها التريند.. كيف تحدثت ناهد السباعي عن فريد شوقي: «بيبعتلي رسايل وبحسه معايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة ناهد السباعي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها لإحدى الصور لها برفقة الفنانة دلال عبد العزيز، من عزاء والدها، إذ كانت الفنانة دلال عبد العزيز ممسكة بيدها، ويبدوا على وجهها ملامح الحزن الشديد.

وعلقت «السباعي» على تلك الصور قائلة: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى وماسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معاها.. ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزاء وقبل كل الناس».

السباعي لـ دلال عبدالعزيز: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك»

وتمنت الفنانة خلال منشورها الذي تم تداوله على نطاق واسع الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز قائلة: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة بحق جمالك وجدعنتك وحبك لكل الناس.. إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين».

ناهد السباعي عن فريد شوقي: بيبعتلي رسايل وبستشعر بوجوده

وكانت قد تحدثت الفنانة ناهد السباعي في إحدى اللقاءات التلفزيونية النادرة لها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة cbc، عن علاقتها بجدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، إذ انها أشارت إلى أن علاقتها به قبل وفاته كانت قوية، وكانت دائما تحرص على أن تقضي وقتها معه.

وأشارت «السباعي» خلال حديثها في اللقاء، إلى أنه وبالرغم من وفاته إلا أنه دائما ما يرسل لها إشارات تساعدها على اتخاذ قراراتها القوية في حياتها، فعندما تكون في موقف حيرة من أمرها، تجد صورته تقع على الأرض، ما يجعلها تستشعر وجوده معها، معتقده أنه يرسل لها إشارة، لطمأنتها عن وجوده بجانبها.

والجدير بالذكر أنه كان قد تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية بإجراء الفحوصات لها، تأكد انخفاض نسبة الاكسجين لديها في الجسم، ما جعلها في حاجه إلى استخدام جهاز التنفس باستمرار.