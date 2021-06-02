دراسة: زيت جوز الهند يساعد في الوقاية من فيروس كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد الأنشطة المضادة للبكتيريا والمناعية لزيت جوز الهند البكر ضد البكتيريا المسببة للعدوى شيء مثبت علميًا، إذ أوضحت دراسة حديثة أجراها معهد أبحاث الغذاء والتغذية، التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، يساعد في الوقاية من فيروس كورونا، وأكد المعهد أنه يمكن استخدام زيت جوز الهند كمكمل غذائي، لأنه يتميز بخصائصه المناعية والمضادة للفيروسات، بحسب ما ذكره موقع «عربية».

وحللت الدراسة بيانات 63 شخصًا كانوا مقيمين في اثنين من المرافق الخاصة، بعزل مرضى كورونا في منطقة سانتا روزا بإقليم لاجونا.

فوائد زيت جوز الهند

الحفاظ على الشعر ومنع تهيشه والحفاظ على مظهره.

مكافحة قشرة الشعر، فعند ترك زيت جوز الهند على الشعر لمدة 30 دقيقة، يساعد ذلك على تعقيم فروة الرأس وتقليل القشرة.

ترطيب عميق للشعر، لتميزه بقدرته على اختراق الشعرة ويمنع فقدان الشعر، وإضفاء لمعه عليه، وذلك عند تدليك اطراف الشعر بكمية من زيت جوز الهند.

ويمكن استخدام زيت جوز الهند العضوي لإزالة مكياج الوجه والعيون.

يساعد على ترطيب البشرة.

تقشير وترطيب الشفاه، وذلك عبر فرك الشفاه أولًا بمزيج مصنوع من السكر البني والعسل وزيت جوز الهند قبل النوم وغسل الشفاه، ثم وضع القليل من زيت جوز الهند على الشفاه.

الحماية من أشعة الشمس الضارة، إذ يعمل زيت جوز الهند كواقي شمس طبيعي.

يساعد زيت جوز الهند على استرخاء عضلات الجسم.

ترطيب بشرة اليدين، وتخفيف أي حكة أو جفاف فيهما.

العمل على مكافحة جفاف الجلد المحيط بالأظافر وحمايته من الجفاف من الأصل.

يمكن استخدام زيت جوز الهند عند حلاقة شعر الجسم، فهو مكافح للبكتيريا ويخفف تهيج البشرة.

يعمل كمقشر طبيعي للجسم حيث يساعد على التخلص من الجلد الميت، ويمكن صناعة هذا المقشر عبر مزج زيت جوز الهند مع السكر البني والملح مع أحد الزيوت الأساسية.