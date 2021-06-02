تطورات جديدة في واقعة «رضيعة القمامة».. التأكد من سلامة صحتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة تشهدها واقعة الطفلة الشهيرة إعلاميًا بـ«رضيعة القمامة»، التي تم العثور عليها منذ أيام من قبل شاب يدعى محمد سعيد، يبلغ من العمر 21 عامًا، في منطقة العرب بحي جسر السويس، بعدما توجه العشريني، مؤخرًا، لتحرير محضر بالواقعة وتفاصيلها.

الشاب يحرر محضر بالواقعة

واتجه الشاب العشريني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بصحبة الأسرة التي تولت رعاية الرضيعة على مدار اليومين الماضيين، لتحرير محضر بتفاصيل العثور عليها، برقم 3489 لعام 2021، ومن ثم تم تحويلهم إلى النيابة لمواصلة التحقيق معهم، حسبما كشف «محمد» خلال حديثه لـ«هُن».

تسليم الرضيعة لدار رعاية

ومن جانبها، أقرت النيابة بتسليم الرضيعة المجهولة إلى أحد المستشفيات لإجراء كافة الفحوصات الطبية للتأكد من سلامة صحتها، ومن ثم تسليمها إلى أحد دور الرعاية.

تفاصيل العثور على الرضيعة

وكشف الشاب العشريني، أول أمس الأحد، تفاصيل عثوره على الرضيعة المجهولة، قائلا: «كنت خارج من شغلي الساعة 5 إلا ربع زي كل يوم، وكنت معدي على مكان بيجمعوا فيه الزبالة بس هو فاضي يعتبر زي الصحراء، وكان في ناس شغالة فيه، ولاقيت واحد منهم بيناديني وبيقولي إنه لقى طفلة ملفوفة في بطانية ومرمية وسط الزبالة، وهو خايف يشيلها أو ييجي ناحيتها لتتأذي، وناداني عشان أساعده نشوفها ونفحصها».

إصابة الرضيعة

إصابات متعددة في رأس الرضيعة، لاحظها الشاب العشريني عقب عثوره عليه، وهو ما زاد الأمر غموضًا: «لاقينا في دماغها إصابات مختلفة كانت متعورة، وفي سرتها كان لسه مشبك الولادة بتاع الحبل السري موجود، مع إن شكلها يدي إن عندها شهر مثلا، وكانت لابسة فستان وملفوفة في بطانية ملونة، ومقدرتش أعرف أي معلومة عنها، ولا عارف هي مخطوفة من حد، ولا أهلها اللي رموها»، وسرعان ما اتجه «محمد» لتحرير محضرًا بالعثور على الطفلة المجهولة.