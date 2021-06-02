بعد الهاشتاج المسيئ لها.. رانيا يوسف تلجأ لمباحث الإنترنت لردع المتحرشين بها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار الساعات القليلة الماضية، تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن نشرت صورة لها مع رئيس نادي برشلونة، أثناء تواجدها في مدينة برشلونة بإسبانيا لقضاء عطلتها، وعلى الفور بعد نشرها لتلك الصورة، تداولها الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بهاشتاج مسيئ لها.

ولجأت الفنانة رانيا يوسف إلى مباحث الإنترنت، عقب تداول المنشورات وانتشار التريند والهاشتاج المسيئ لها، إذ أنها أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنها ستقوم باللجوء إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ مرفق بسكرين شوت لجميع تلك المنشورات التي تداولت الهاشتاج المسيئ لها قائلة «سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركه بالهاشتاج المسيئ».

وعقب تداول تلك المنشورات، جمعت الفنانة رانيا يوسف تلك المنشورات، التي جرى تداولها للهاشتاج المسيئ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والتي عبرت من خلاله عن استياءها من تلك المنشورات، قائلة «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صوره اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحده ست شجعت الكوره أو بتتكلم عنها مش طبيعي»، واستنكرت الفنانة رانيا يوسف هذا الهاشتاج المسيئ بع ما تم تداوله من منشورات قائلة «متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا».

الجدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف تصدرت تريند محركات البحث كثيرا في الفترة الزمنية الأخيرة، وكانت ابرز ازمة لها في تلك الفترة تصريحاتها خلال استضافتها في إحدى البرامج العراقية مع الإعلامي العراقي الجنسية نزار الفارس.