كورونا اليوم: 5 علامات لانخفاض مستوى الأكسجين.. وهكذا تحمي نفسك من السلالات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

5 علامات لانخفاض مستوى الأكسجين

إليك علامات انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كوفيد -19 وفقا لموقع timesofindia، ضيق في التنفس، الارتباك، شفاه مزرقة، حرقة الأنف، آلام في الصدر واحتقان في الجهاز التنفسي.

هكذا تحمي نفسك من السلالات الجديدة

ومع اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في أجزاء من فيتنام، من الأهمية بمكان أن نقف على أهبة الاستعداد وأن نكون مستعدين لأي شيء، ولكن ما الذي يمكننا فعله للبقاء في أمان؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

حافظ على التباعد الاجتماعي، ارتد قناع وجه مزدوج إذا كان عليك زيارة الأماكن المزدحمة، اغسل وعقم يديك بشكل متكرر، احصل على اللقاح.

هل يمكن لعقار كوكتيل الأجسام المضادة أن يسبب حدوث طفرة أخرى لكورونا

أجازت الهند دواء روش المضاد للأجسام (كوكتيل الأجسام المضادة)، للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ولديهم فرص للإصابة بعدوى شديدة، هذا هو نفس الدواء الذي تم إعطاؤه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هل يمكن لعقار كوكتيل الأجسام المضادة أن يسبب حدوث طفرة أخرى للفيروس؟.. هذا ما يكشفه موقع indiatimes.

قال الدكتور رامان جانجاخيدكار، كبير العلماء السابق في علم الأوبئة والأمراض المعدية في المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إن عقار كوكتيل روش للأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد-19 من غير المرجح أن يسبب أي طفرة أخرى للفيروس.

7 لقاحات أجازت الصحة العالمية استخدامها ضد كورونا

بعد منح الإذن لاستخدام لقاح سينوفاك، يستعرض الخليج 365 قائمة باللقاحات التي أجازت الصحة العالمية استخدامها ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية "who".

اللقاحات هي: لقاح فايزر/ بيونتيك، لقاحا أسترازينيكا/ أكسفورد المصنعان في الهند وكوريا الجنوبية، لقاح جونسون آند جونسون، لقاح موديرنا، لقاح سينوفارم، لقاح "سينوفاك".