هل يمكن لعقار كوكتيل الأجسام المضادة أن يسبب حدوث طفرة أخرى لكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أجازت الهند دواء روش المضاد للأجسام (كوكتيل الأجسام المضادة)، للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ولديهم فرص للإصابة بعدوى شديدة، هذا هو نفس الدواء الذي تم إعطاؤه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن هل يمكن لعقار كوكتيل الأجسام المضادة أن يسبب حدوث طفرة أخرى للفيروس؟.. هذا ما يكشفه موقع indiatimes.

قال الدكتور رامان جانجاخيدكار، كبير العلماء السابق في علم الأوبئة والأمراض المعدية في المجلس الهندي للأبحاث الطبية، إن عقار كوكتيل روش للأجسام المضادة أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد-19 من غير المرجح أن يسبب أي طفرة أخرى للفيروس.

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيؤدي إلى نظرية الطفرات لأننا نعلم أنه عندما يصاب الشخص بمرض متوسط إلى شديد، نعلم أيضًا أنه من المرجح أن يكون بسبب استجابة مناعية غير منظمة بدلاً من الفيروس نفسه، إذا لم يكن هناك فيروس فلن يتحور".

تم وصف عقار الأجسام المضادة وحيدة النسيلة على أنه عامل مهم في مكافحة عدوى كورونا، وأظهرت الدراسات أن 80 في المائة من الأشخاص الذين تناولوا الدواء لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

وفقًا للدكتور جانجاخيدكار، من المرجح أن يصاب الناس بمرض متوسط إلى شديد بسبب الاستجابة المناعية غير المنظمة بدلاً من فيروس كورونا نفسه، مضيفا أن الاستخدام العقلاني لكوكتيل الأجسام المضادة بناءً على الأدلة أمر حيوي، يجب إعطاؤه في أقرب وقت ممكن، في غضون ثلاثة إلى عشرة أيام من اختبار المريض للفيروس، على الرغم من عدم وجود بيانات متاحة حتى الآن حول كيفية حماية الأجسام المضادة وحيدة النسيلة الناس من المتغيرات الجديدة لـ كورونا.

ما هو علاج كوكتيل الأجسام المضادة؟

العلاج عبارة عن مزيج من اثنين من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وهي بروتينات يولدها الجسم للدفاع عن نفسه ضد أي مرض، يتم إنشاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بشكل مصطنع في المختبر ومصممة خصيصًا لمكافحة مرض معين.

يستغرق ظهور الأجسام المضادة الطبيعية 14 يومًا بعد الإصابة بعدوى كوفيد،و تعمل الأجسام المضادة على الفور.

دواء كاسيرفيماب وامديفيماب هما جزء من مزيج الأجسام المضادة الذي تنتجه شركة روش ومقرها سويسرا، هذه موجهة بشكل خاص ضد البروتين الشائك لـ SARS-CoV ، والذي يسبب كوفيد، وهو يعمل عن طريق منع ارتباط الفيروس ودخوله لاحقًا إلى الخلايا البشرية، يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد أو تحت الجلد كحقن.

من الذي لا يجب أن يحصل على الدواء؟

لا يُنصح باستخدام دواء كوكتيل الأجسام المضادة للمرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب عدوى كوفيد الشديدة، والذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو لديهم أي أمراض مصاحبة أخرى غير مرتبطة بـ كوفيد.

الدواء يستخدم فقط لعلاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة لتقليل فرص الاستشفاء والعدوى الشديدة.