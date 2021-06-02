هجوم على شاب بعد نقده لتصرفات البلوجر «بطوط» بمشهد من زفافها: دع الخلق للخالق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هجوم حاد على البلوجر التي تدعى بطوط نصر، لاقته منذ ليلة أمس، عقب الاحتفال بعقد قرانها وظهورها في أحد الفيديوهات وهي ترقص على نغمات مهرجان شعبي، وسط مجموعة من الشباب من أصدقاءها وأصدقاء زوجها، إذ هاجم بعض نشطاء السوشيال ميديا الموقف.

أحد نشطاء «فيس بوك» يشن هجومًا حادًا على «البلوجر»

ومن جانبه، قام أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشن هجوم حاد خلال منشور له، على البلوجر وزوجها، إذ دوّن قائلا: «إنت متخيل إن شوية فطرتهم منتكسة مطلعين الدياثة دي تريند اليومين دول، جوزها لامم صحابه دايرة حوالين مراته وبيصقفوا على رقصها، وناس السوشيال يشيروا وآه هو في كدة وقلوب حمراء بقى وكده، طب ببساطة وعلى الرايق كدا، أنا شايف إن تمام واكتمال دياثة الراجل زوج أو أخ أو اب أو أيا ما يطلق عليه ذكر في العيلة دي، بتكون في ليلة فرحه، لحد حالا، وبعد سنين من الأفراح والعادات اللي اتولدنا ولقيناها مش قادر أقتنع فطريا وكرجولة ونخوة بعيدا عن الدين حتى، إن في راجل راجل واخد بالك أنت، راجل اتقدم لبنت ناس وفي يوم فرحه دفع لها الآلاف عشان تتظبط وتتمكيج وتشرفه، وبعدين يأجرلها قاعة عشان يعرضها على بقية رجالة العيلة وأصحابه».

هجوم على الشاب

وسرعان ما لاقى المنشور تفاعل الكثير من نشطاء «فيس بوك»، إذ شن الكثيرون هجوما ناريا على الشاب، بعد انتقاده للبلوجر وزوجها بشكل لاذع.

وجاء من بين التعليقات: «على فكرة هي كانت بترقص مهرجانات مش مدياها يعني، إيه الأوفر ده؟ وأصلا مش من حقك تاخد صور حد وتعلق عليها وتخلي كل الدنيا تتكلم كلام وحش عليها وهى أصلا مش كده، دع الخلق للخالق حتى لو هما كده مش حضرتك اللي هتحاسبهم»، «أيوا وأنت مالك حد كان جابرك تروح فرح وتاخد ذنوب هتشيل ذنبهم أنت يعني»، «ما تدعيلهم ربنا يهديهم في سرك يا باشا وارحمنا».