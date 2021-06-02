بالزي المدرسي.. دينا داش تسترجع ذكريات المراهقة مع زوجها «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

استرجعت البلوجر وشقيقة الفنان الشاب أحمد داش، دينا داش، ذكريات فترة مراهقتها خلال مرحلة دراستها بالمدرسة، والتي جمعتها بزوجها، حيث نشرت صورة قديمة جمعتهما سويا بالزي المدرسي، ونشرت «دينا» الصورة عبر خاصية القصيرة المصورة «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخلال الصورة ظهرت البلوجر، بملامح طفولية برفقة زوجها والفنانة الشابة داليا شوقي، وزميلة أخرى لهم، وهم مرتدين الزي المدرسي، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «عدوا 9 سنين، يا إلهي».

والدة دينا داش تستعيد ذكريات طفولة ابنتها

وفي أبريل الماضي، شاركت والدة البلوجر دينا داش، السيدة أمل الشوربجي، متابعيها عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، 10 صور من طفولة ابنتها ومراحل تطوراتها العمرية.

وأرفقت تعليقًا على الصور قالت خلاله: «اشتقت إليكِ يا صغيرتي».

وكانت لقيت الصور التي شاركتها والدة البلوجر الشهيرة، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «مراحل اكتمال القمر، ضحكتها جميلة طول عمرها، قمر، إيه الجمال ده، يا حلاوتك يا دودو، قمر الحلوين، زهرة تشرين، جميلة جميلة، كل ما تكبر تحلى، صغنن من يومها، تتاكل أكل دي، جميلة من يومها، قمر أوي بجد، بريئة طول عمرها، بين الخد والحاجب سحر العالم كله، زي القمر وأحلى، يا حلوة الحلوين بيكي الحياة تحلى، عقبال ما تشيلي عيالها».

دينا داش تهنئ والدتها بعيد الأم: مالكة قلبي

بينما هنأت «داش» والدتها، في وقت سابق، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ شاركت متابعيها، صورة نادرة من طفولتها جمعتها بوالدتها، وأرفقت عليها تعليقا بالإنجليزية قائلة: «مهما كانت أرواحنا مختلفة، هتفضل روحي وروحك واحد، عيد أم سعيد للإنسانة اللي مالكة قلبي».