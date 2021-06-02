بدرية طلبة: «جوزي اكتشف موهبتي في الكوميديا.. وكل راجل له هفوات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة بدرية طلبة، أن زوجها هو من اكتشفها، واكتشف موهبتها في الكوميديا، حيث كانا في أحد المواقف يمازحان بعضهما، فقال لها إنها موهوبة في الكوميديا، وطالبها أن تبدأ في التمثيل الكوميدي، لافتة إلى أن أول مرة تظهر في السينما كان في فيلم «صايع بحر» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وأضافت «طلبة»، في لقاء مع برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، الأربعاء، وتقدمه كل من الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، أنها لم تغير من طريقتها وأسلوبها منذ بداية عملها، رغم أن كثير من الناس اعترضوا على تصرفاتها وتلقائيتها.

بدرية طلبة: «محاولتش أغير من طريقتي»

وتابعت: «محاولتش حتى أغير من طريقتي، لأن الناس هم سبب نجاحي وهم اللي حطوني في الحتة دي، هتعالى عليهم ليه! خليني كدة، وربنا هيكرمني وأنا كدة».

وأوضحت أنها متزوجة منذ 32 سنة، و«لما بزهق ببعد شوية، وبعدين أرجع، وهو مش سايب فرصة للزهق لأنه مش راجل لحوح»، لافتة إلى أنه في فترة من الفترات كانت إحدى السيدات ترغب في أخذه منها، ولكنها وقفت لها، مؤكدة: «أنا بحب البيت ودفا البيت، وأنا اتربيت على كدة».

ولفتت إلى أن زوجها لم يكن يرد على هذه السيدة، فكانت هذه السيدة تتصل به على هاتفها الشخصي، وذهبت إليها المنزل، وطلبت منها أن تبتعد عن زوجها، و«هو اللي وداني بنفسه، لأنه هو مش مهتم بيها، وقلت لها: اهدي على نفسك.. وكنت وقتها أدافع عن بيتي وعيالي»، موضحة أنها كانت سيدة إماراتية.

بدرية طلبة: «مفيش راجل ملهوش هفوات»

وشددت «طلبة»، على أنه لا يوجد رجل ليس له هفوات، ولكن إذا كان محترما يجب أن تغفر له امرأته.

كما كشفت أن اسمها منذ الصغر هو «سندقة»، وزوجة أبيها كانت تحبها، وتصطحبها معها في كل الخروجات.