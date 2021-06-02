«مساعدة المرضى ودفع رواتب شهرية للمحتاجين».. مواقف دلال عبدالعزيز الإنسانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر الفنانة دلال عبدالعزيز، من الفنانات اللاتي يُعرفن بمواقفهن الإنسانية، إذ تجدها حاضرة في جميع المناسبات، حيث يشيد الكثير بمواقفها التي قامت بها سواء بمساندتهم في مصائب وقعوا بها ودعمهم نفسيًا، وكانت الفنانة ناهد السباعي، واحدة ممن تحدثت عن مواقفها معها، حينما توفىي والدها، لتجد يد ممدودة تطيب بخاطرها وتحنو عليها من آلم الفراق، والتي تحدثت عنه خلال منشور دوّنته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وتطالب من متابعيها خلاله بالدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز بالشفاء العاجل وتحسن حالتها الصحية.

ناهد السباعي

وتحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن موقف الفنانة دلال عبدالعزيز معها، قائلة: «أستاذة دلال كانت على طول تطمن على بابا في المستشفى، ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معها».

وتابعت الفنانة ناهد السباعي، بالحديث عن موقف الفنانة دلال عبدالعزيز الإنساني معها: «ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزا وقبل كل الناس».

لم يكن موقف الفنانة ناهد السباعي، وحده الذي قدمته الفنانة دلال عبدالعزيز، وحسب، بل قدمت الكثير من المواقف الإنسانية، مع عدد من النجوم ونجمات الفن، فكان من بينهم، الفنان شريف دسوقي.

شريف دسوقي

وفي سياق متصل، كان أكد أشرف زكي، نقيب الممثلين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، للإعلامى محمد شردي: «أن الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا سمير غانم كانا أول من تبرعتا للفنان شريف الدسوقى في أزمته الصحية التى ألمت به وتسببت فى بتر قدمه بسبب إصابته بمرض القدم السكري».

رواتب شهرية

وتحدث جيرانها عن الأعمال الخيرية التي تقوم بها الفنانة دلال عبدالعزيز، إذ تخصص رواتب شهرية، لعدد من عمال النظافة ورجال الأم، فضلًا عن مساعدة غير القادرين.

ومن جانبه، تحدث الإعلامي رامي رضوان، عن الفنانة دلال عبدالعزيز، إذ قال: «الحنية ومساعدة الغير مدرسة حماتي، وفي فترة تعبها تفكر في مساعدة الغير رغم حالتها الصحية، حماتي العزيزة أول واحدة تكون واقفة في الفرح والشدة لأي زميل داخل أو خارج الوسط الفني».

حضور المناسبات

ومن المعروف عن الفنانة دلال عبدالعزيز أيضًا، أنها لا تفوت أي حالة وفاة ال وتكون حاضرة بجوار صاحبها، تخفف عنه وتواسيه في أحزانه، حتى أطلق عليها الفنان الراحل سمير غانم «عزاء عبد العزيز».

وكانت كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن ورقة ربما تمت طباعتها منعًا لتسريب أي معلومات حول وفاة الفنان سمير غانم إلى والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، إذ شرت صورة عبر خاصية «ستوري» بـ«إنستجرام»، مسجل عليها: «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها»، ومن جانبها علّقت: «يارب».