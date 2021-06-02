هاشتاج مسيء لـ رانيا يوسف بعد صورتها مع رئيس برشلونة.. والفنانة: «متحرشين ولازم يتفضحوا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والشارع المصري، عقب نشر الفنانة رانيا يوسف صورة لها مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، خلال تواجدها في مدينة برشلونة بإإسبانيا لقضاء عطلتها معلقة عليها قائلة: «أنا مع رئيس أجمد رئيس نادي في العالم».

وعقب نشر الفنانة لتلك الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، انهالت عليها الكثير من التعليقات المختلفة من جانب متابعيها، كما تداول الكثير منهم تلك الصور عبر حسابهم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها الكثير من التعليقات، والتي كان معظمها انتقاد لها، حتى وصل الأمر إلى التعليق بعبارات مشينة، جعلتها تجمعها في منشور واحد لتعبر عن مدى استياءها من تلك المنشورات.

رانيا يوسف عن تعليقات صورة لابورتا: «متحرشين ولازم يتفضحوا»

وعقب تداول تلك المنشورات، حرصت الفنانة رانيا يوسف على نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معبرة عن مدى استياءها من تلك المنشورات، قائلة «قمة الوقاحة وقله الأدب علشان صوره اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحده ست شجعت الكوره أو بتتكلم عنها مش طبيعي»، واستكملت الفنانة رانيا يوسف حديثها حول ما تم تداوله من منشورات قائلة «متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا».

تفاصيل صورة رانيا يوسف رفقة رئيس نادي برشلونة

وكانت قد نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها رئيس نادي برشلونة خلال تواجدها في أسبانيا، لقضاء عطلتها، ثم بعد ذلك نشرت صورة تعبيرية لها مرتدية تيشرت نادي برشلونة معلقة عليها: «أقوى صفقات التاريخ»، وعقب نشر تلك الصور تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاجمها الكثيرين معلقين عليها تعليقات مسيئة، ما جعلها تنشر بوست مجمع لتلك الانتقادات متهمة أصحابها بالتحرش.