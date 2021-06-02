بعد إعلان موعد زفافهما.. صور جمعت بين محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يستعد الفنان محمد فراج لعقد حفل زفافه على خطيبته الفنانة بسنت شوقي، وحسبما كشف الفنان خلال تصريحاته الإعلامية الأخيرة، أنه استقر على أن يكون موعد زفافه في 11 يونيو الجاري، ومن المقرر إقامة الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويرصد «هُن» عدد من الصور التي جمعت بين فراج وخطيبته بالمناسبات المختلفة.

خطوبة محمد فراج وبسنت شوقي

وفي عام 2019، أعلن الفنان محمد فراج، خطبته من الفنانة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وحرص حينها «فراج» على الظهور برفقتها خلال افتتاح المهرجان، إذ أنها شاركت في بطولة ذلك الوقت في فيلم «لما بنتولد» الذي سيُعرض ضمن فعاليات المهرجان.

من هي بسنت شوقي؟

- ولدت في القاهرة، ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.

- بدأت بسنت شوقى، مشوارها الفني عام 2011، بمسرحية «حكاوي التحرير».

- بدأت بعدها تقديم الأدوار الثنائية بجانب عددا كبيرا من النجوم والنجمات منهم نيللى كريم، في «سقوط حر»، «تحت السيطرة».

- شاركت في فيلم «أسرار عائلية»، ومسلسل «اسم مؤقت».

- عام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين.

- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في «تحت السيطرة»، مع خطيبها محمد فراج.

- أشهر أدوارها مسلسل «سقوط حر»، وشاركت خلاله بشخصية مريضة نفسية.

ومن المشاهد التي جمعت بين الفنان محمد فراج وبسنت شوقى، في مسلسل «قابيل»، إحدى لقطات حفل زفاف الثنائي، وهما تربطهما علاقة قوية.

رومانسية محمد فراج وبسنت شوقي

ودائما ما يحرص الثنائي على الظهور سويًا في المهرجانات والمناسبات الهامة، والتعبير عن حبهما لبعضهما البعض.

مسلسل لعبة نيوتن

وشارك الفنان محمد فراج، مؤخرًا، في بطولة مسلسل «لعبة نيوتن» الذي تم عرضه خلال دراما رمضان الماضي.