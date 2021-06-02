طريقة عمل الثومية السوري في المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الثومية السوري من أهم أنواع السلطات التي يحبها الأطفال والكبار بجانب الشاورما لأنها ذات مذاق راع، وفي هذا نقدم لكِ طريقة عمل الثومية السوري في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجه «على قد الإيد»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الثومية السوري

5 فص ثوم مهروس

4 ملعقة كبيرة زيت عصير

½ ليمونة

ملعقة كبيرة نشا

كوب ماء

طريقة تحضير التومية

سخنى نصف كمية الماء على النار

قلبى النشا فى النصف الآخر من الماء ثم أضيفيه للماء على النار

إتركى الخليط ليهدأ قليلاً ثم ضعيه فى الخلاط وأضيفى له الثوم وعصير الليمون

صبى الزيت بشكل متواصل وليس مرة واحدة

قدمى التومية وزينيها بالبقدونس المفروم

سلطة خضار بالثومية

مقادير عمل سلطة خضار بالتومية

بطاطس مسلوقة

ثوم مفروم

خضار مشكل مسلوق «جزر – بسلة – بطاطس – فاصوليا بيضاء»

زبادي

زيت

عصير ليمون

خل

فلفل أسود

ملح

رشة بقدونس

طريقة تحضير سلطة خضار بالثومية

يخلط الثوم المهروس مع الخل وعصير الليمون المايونيز والزبادى والملح والفلفل الأسود والزبادى

تضاف البطاطس المسلوقة المهروسة ويخلط كل الخليط جيداً

يخلط الخضار المشكل مع خليط التومية بالبطاطس

يقدم مع أوراق الخس للتزيين

طريقة عمل فتة لحمة بالشاورما و التومية

مقادير فتة لحمة بالشاورما والتومية

لحمة

سمنة

بصل

خل

ملح

فلفل أسود

طماطم

فلفل أخضر رومي

خبز شامى مقلي

بهارات شاورما

ثوم

أرز

كاري

ماء

الثومية

كوب زبادي

ملعقة كبيرة خل

بودرة ثوم

طريقة تحضير فتة لحمة بالشاورما والتومية

شوحي شرائح اللحمة مع البصل فى السمنة على النار

أضيفي الفلفل الرومى والطماطم الشرائح

أضيفي الخل والملح والفلفل الأسود وبهارات الشاورما

إغلي الماء وأضيفى له الكركم والملح والفلفل الأسود ثم أضيفى الأرز

إتركي الأرز حتى تمام النضج

طريقة عمل الثومية

إخلطي الزبادى مع المايونيز

أضيفي بودرة الثوم والخل وقلبى

ضعي الأرز فى طبق التقديم مع الخبز المقلى

أضيفي الشاورما على الوجة ثم أضيفى التومية وقدمى الفتة

قدمي التومية إلى جانب الفتة وزينى الوجة بالبقدونس

مقادير ساندوتش شاورما لحمة بالثومية

لحمة شرائح

خلطة شاورما

خبز صاج

زيت فلفل ألوان

فلفل أسود

ملح

بصل

التومية

10 فصوص ثوم

4 ملعقة كبيرة زيت

3 كوب ماء

1 كوب نشا

طريقة تحضير ساندوتش شاورما لحمة بالثومية

الشاورما

قبل الدخول في سوى اللحم يضاف البصل، والفلفل الألوان ونقلب

يدهن الخبز الصاج بالتومية

تترك على النار حتى تمام الطهي

تضاف الشاورمة، ويلف العيش على شكل أسطواني

يشوى الساندوتش على الجريل

يقدم مع التومية

الثومية

يذوب النشا مع الماء على البارد

يوضع المزيج على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام

يوضع المزيج في الخلاط ثم يضاف الثوم ونقلب

يضاف الزيت تدريجيا حتى يصبح القوام كريميا