في خطوات بسيطة.. طريقة عمل كبدة الفراخ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد كبدة الدجاج من أرخص الاطعمة التى تحتوى على بروتين حيواني واللذي يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة، لذا نقدم لكِ طريقة عمل كبدة الفراخ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجه «على قد الإيد»، المذاع على فضائية «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كبدة الفراخ

كبدة فراخ.

بصل.

ثوم.

بهارات.

دبس رمان.

زيت زيتون.

فلفل حار مفروم.

ملح.

فلفل

كزبرة خضراء.

طماطم شيري.

صنوبر.

طريقة تحضير كبدة الفراخ

سخني الطاسة ثم ضعي بها زيت الزيتون ثم ضيفي الكبدة وشوحيها جيدًا.

ضيفي البصل و الثوم والفلفل الحار والبهارات وتبلي بالملح والفلفل ثم ضيفي دبس الرمان واتركي المكونات لتمتزج على النار.

زيني بالكزبرة الخضراء والطماطم الشيري وصنوبر وقدميه.

مقادير مكرونة بكبد الدجاج

مكرونة مسلوقة

كبد دجاج

بصل

ثوم

عصير طماطم

صلصة طماطم

فلفل أخضر رومي

دبس رمان

سماق

زنجبيل بودرة

بصل بودرة

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بكبد الدجاج

يشوّح البصل والثوم فى الزيت الساخن على النار

يضاف الملح والفلفل الأسود

تضاف كبد الدجاج والسماق والقرفة والزتجبيل والملح والفلفل الأسود ويقلب الخليط حتى تمام نضج كبد الدجاج

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم

يضاف الفلفل الأخضر الرومى ويترك الخليط حتى يتسبك خليط الطماطم

يضاف دبس الرمان ويقلب كل الخليط

يضاف خليط الكبدة إلى المكرونة المسلوقة

يزين الوجه بالبقدونس.. وتقدم

مقادير عمل مكرونة بصوص كبدة الفراخ والمشروم

1 كيس مكرونة

1 كوب مشروم شرائح

250 جرام كبدة فراخ

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 حبة بصلة صغيرة مبشورة

1 حبة جزرة مبشورة

1 عود كرفس مفروم

1 ملعقة كبيرة دقيق

2 مكعب مرقة الدجاج

ثوم

2 كوب ماء

طريقة تحضير مكرونة بصوص كبدة الفراخ والمشروم

قطعي كبدة الفراخ إلى قطع صغيرة

شوحي البصل فى الزبده ثم ضيفي الثوم ، ثم أضيفي الجزر والكرفس واستمري في التقليب لمدة دقيقة

ثم أضيفي الكبدة.. استمري في التشويح ثم ضعي الدقيق والماء ومكعبات مرقة الدجاج وتبلي بالملح والفلفل.

اخفضي درجة الحرارة حتى تغلي ويغلظ قوام الصوص، ثم أضيفي المشروم والمكرونة و قلبيها مع الصوص جيدًا.

نصائح الطهي

يمكن إضافة القليل من الماء لتحصلين على قوام صوص مناسب ويفضل أن تستخدمي ماء سلق المكرونة.

مقادير عمل قالب معجون كبدة الفراخ

1 كيلو كبدة فراخ

1 بصلة كبيرة

2 فص ثوم

3 كوب كريمة خفق «150مللى»

2 ملعقة كبيرة زبدة «50 جراما»

ملح وفلفل

جوزة الطيب

بهارات زعتر

1 كيلو كبدة فراخ

1 بصلة كبيرة

2 فص ثوم

3 كوب كريمة خفق «150مللي»

2 ملعقة كبيرة زبدة «50 جراما»

ملح وفلفل

جوزة الطيب

بهارات

زعتر

طريقة تحضير قالب معجون كبدة الفراخ

تسخن طاسة على النار ووضع زيت فى الطاسة.

تقطع البصلة و توضع فى الزيت و أثناء تحمير البصلة يتم تقطيع كبده الفراخ، ثم إضافتها للبصل مع التوابل.. وتشوح لمدة 4 دقائق.

فى هذه الأثناء نقوم بتبطين قالب بورق الزبدة.

نضع الكبدة فى الخلاط مع قليل من كريمة الخفق والزبدة وخلطهم معًا.

وضع معجون الكبدة فى القالب ووضعه فى الثلاجة.

تقديم القالب المعد مسبقًا.

تسخن طاسة على النار ووضع زيت في الطاسة.

تقطع البصلة وتوضع فى الزيت وأثناء تحمير البصلة، يتم تقطيع كبده الفراخ ثم إضافتها للبصل مع التوابل.. وتشوح لمدة 4 دقائق.

في هذه الأثناء نقوم بتبطين قالب بورق الزبدة.

نضع الكبدة في الخلاط، مع قليل من كريمة الخفق والزبدة وخلطهم معًا.

وضع معجون الكبدة في القالب ووضعه بالثلاجة.

تقديم القالب المعد مسبقا.