مع استمرار ظهور سلالات جديدة لكورونا.. ما الذي يمكننا فعله للبقاء في أمان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد تحوراته وهو ما ينتج عنه ظهور سلالات جديدة أكثر انتشارا تواصل تهديد البشرية على مستوى العالم.

ومع اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في أجزاء من فيتنام، من الأهمية بمكان أن نقف على أهبة الاستعداد وأن نكون مستعدين لأي شيء، ولكن ما الذي يمكننا فعله للبقاء في أمان؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لموقع timesofindia.

ما مدى خطورة الطفرات الجديدة لـ كوفيد-19؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO): "عندما يتكاثر الفيروس أو يصنع نسخًا من نفسه، فإنه أحيانًا يتغير قليلاً، وهو أمر طبيعي، تسمى هذه التغييرات" الطفرات، يشار إلى الطفرات على أنها "متغير" للفيروس الأصلي".

فيروس COVID-19 هو نوع من الفيروسات التاجية، عائلة كبيرة من الفيروسات، تسمى الطفرات التي حدثت من السلالة القديمة أو الأصلية طفرات COVID أو "المتغيرات" للفيروس الأصلي، على عكس السلالة الأصلية، قد تختلف الطفرات في قدرتها على إصابة شخص ما وقد تمتلك تسلسلًا مختلفًا للجينوم قد يسمح لها بتفادي الأجسام المضادة وإصابة الأفراد الأصحاء والشباب.

في حين أن العلماء لم يحددوا بعد درجة شدة سلالات COVID الجديدة وقابليتها للانتقال، نظرًا للانتشار السريع للفيروس في الآونة الأخيرة، فإن العديد من الخبراء يعتبرون السلالات الجديدة مسؤولة عن زيادة الإصابات.

تحديد أنواع مختلفة من المتغيرات

تم تداول أنواع متعددة من فيروس SARs-COV-2 في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، تتم مراقبة ثلاثة تصنيفات لمتغيرات كورونا، تم العثور على B.1.1.7 ، المعروف أيضًا باسم البديل البريطاني، في جنوب شرق إنجلترا، يقترح الخبراء أن هذا المتغير كان معديًا بنسبة 40-70٪ أكثر من المتغيرات الأخرى ويرفع مخاطر الوفاة إلى 60٪.

يُعتقد أن البديل البرازيلي، المعروف علميًا باسم P.1 ، أكثر عدوى وخطورة من الطفرة السابقة، يسمح E484K ، طفرة هروب، للمتغير بتجنب الأجسام المضادة.

B.1.351 ، تم العثور على البديل الجنوب أفريقي في 20 دولة على الأقل، بما في ذلك المملكة المتحدة، على غرار البديل البرازيلي، تسمح طفرة E484K لهذا البديل بتفادي الأجسام المضادة، بالإضافة إلى ذلك، فإن طفرة N501 تجعلها أكثر عدوى.

كما تم التعرف على متغير الفيروس المزدوج من أصل هندي، والذي يُطلق عليه علميًا باسم B.1.617 ، لأول مرة في نهاية مارس تقريبًا في ولاية ماهاراشترا ولا يزال يقود الموجة الثانية من فيروس كورونا في الهند، يحتوي على طفرات E484Q و L452R ، مما يجعله أكثر عدوى ويمكّنه من الهروب من الأجسام المضادة.

وتم اكتشاف أحدث متغير لـ COVID-19 في فيتنام، والذي يُقال إنه مزيج من سلالتين عاليتي الانتقال، أي من المتغيرات البريطانية والهندية.

أهمية اتخاذ تدابير احترازية ضد متغيرات كوفيد الجديدة

كورونا هو مرض معد والمتغيرات الجديدة تجعله أكثر خطورة وقابلية للانتقال، بطبيعتها، تهدف الفيروسات إلى التحور، يشير هذا إلى أن احتمال وجود المزيد من المتغيرات ، في مثل هذه الحالة، ما يمكننا فعله هو حماية أنفسنا من الفيروس بإجراءات احترازية والابتعاد عن المناطق عالية الخطورة، إليك ما يمكنك فعله لحماية نفسك من الفيروس وكذلك منع انتشاره.

حافظ على التباعد الاجتماعي

حتى إذا كانت نتيجة اختبار كورونا إيجابية، فلا يمكنك تحديد ما إذا كنت مصابًا بالسلالة الأصلية أو الفيروس التاجي الجديد، واحدة من أسهل الطرق للإصابة بالفيروس هي من خلال الاتصال الجسدي و / أو انتقال الهباء الجوي، إن كونك بصحبة أكثر من شخص يزيد من فرصتك في الإصابة بالفيروس وانتقاله إلى أشخاص آخرين، ليصبح من المهم للغاية تجنب التجمعات العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة.

ارتد قناع وجه مزدوج إذا كان عليك زيارة الأماكن المزدحمة

سواء كنت تستخدم أقنعة جراحية أو أقنعة من القماش أو كنت أكثر راحة مع أقنعة N95 ، في وقت تلوح فيه سلالات كوفيد الجديدة في بيئتنا، يجب عليك اللجوء إلى التقنيع المزدوج، حسب البحث، فإنه يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى، خاصة عند زيارة المناطق المزدحمة التي يمكن أن تكون شديدة العدوى.

اغسل وعقم يديك بشكل متكرر

في حين أن التباعد الاجتماعي والكمامة هي بعض التدابير الرئيسية لحماية نفسك من سلالات كوفيد الجديدة، فإن النظافة الجيدة وغسل يديك بشكل متكرر وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر يعد أمرًا أساسيًا لتجنب أي شكل من أشكال العدوى.

تناول اللقاح

يمكن أن تساعدك الإجراءات الاحترازية على منع خطر العدوى وانتشار الفيروس، ومع ذلك، إذا كنت مؤهلاً وليس لديك حالات طبية خطيرة سابقة، فإن الحصول على لقاح هو الطريقة الوحيدة لتحقيق مناعة القطيع.

في حين أن هناك جوًا من الشك حول لقاحات كوفيد وحتى بعد الحصول على اللقاح، فقد تظل عرضة للإصابة بالعدوى، لكن بالتأكيد سيقلل التطعيم من درجة الخطورة والمضاعفات في جسمك.

كيفية حماية الأطفال

يشعر الكثير من الآباء بالقلق، نظرًا لأن أطفالهم لا يملكون وسيلة للتطعيم ولا يزالون عرضة للخطر، ولهذا السبب من الأهمية بمكان حمايتهم من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، في مثل هذه الأوقات، تأكد من جعلهم يرتدون أقنعتهم، كلما كانوا في الخارج، امنعهم برفق من اللعب في الهواء الطلق واجعلهم يغسلون أيديهم بانتظام، لا تسمح بالزيارات في المنزل.