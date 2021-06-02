أدرج ضمن قائمة أعراض كورونا.. كيف يحدث طنين الأذن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لا يزال الباحثون يكتشفون أعراض جديدة لفيروس كورونا، حيث أشارت تقارير جديدة إلى أن Covid-19 يمكن أن يؤدي إلى مشاكل سمعية مختلفة، أحدها هو طنين الأذن، وفقًا لموقع health.kompas.

وتقول سارة سيدلوفسكي- الخبيرة الصحية في كليفلاند كلينك، إن الطنين هو فقدان سمع يؤدي إلى رنين في الأذنين أو ظهور أي صوت مزعج، فشعر بعض الأشخاص الذين يعانون من طنين الأذن غالبًا أنهم يسمعون أغنية مرارًا وتكرارًا.

كما قد يسمع الأشخاص الآخرون رنينًا أو أزيزًا، فتقول سيدلوفسكي: "ما تسمعه يأتي من مكان آخر في نظامك"، بشكل عام، الطنين هو نتيجة لتلف الأذن الداخلية أو القوقعة، فعندما يحدث هذا، لا تتوقف القوقعة عن العمل مما قد يتسبب في ظهور أصوات معينة، وعندما لا تعمل الأذن الداخلية بشكل صحيح، تبدأ الأذنان بإصدار أصوات لتحل محل ما يجب أن تسمعه بشكل طبيعي.

أظهرت العلاقة بين طنين الأذن وكورونا المنشورة في المجلة الدولية لعلم السمع، أن الأشخاص المصابين بـ Covid-19 يعانون أيضًا من أعراض طنين الأذن، فتصل نسبة الأشخاص الذين يعانون من أعراض طنين الأذن إلى 14.8٪ من إجمالي 7.6٪ ممن يعانون من Covid-19.

على الأرجح حدث هذا بسبب تأثيرات بعض الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، تشمل هذه الأدوية الكينين والكلوركوين والهيدروكسي كلوروكوين، المرضى الذين تم إعلان شفاؤهم من Covid-19 وعانوا من أعراض "النقل الطويل" عانوا أيضًا من نفس الشيء.

ويعاني حوالي 650 شخصًا ممن يصابون بأعراض كورونا طويل الأمد من آلام في الأذن، فيبدو أنه لا يوجد نمط يمكن التنبؤ به لمتى ولماذا قد يعاني الشخص من هذه الأعراض، لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن نفهم تمامًا كيف يؤثر فيروس كورونا على السمع.