حمض الهيالورونيك عنصر أساسي في العناية بالشعر أيضاً!

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 07:49 مساءً - لقد عُرف حمض الهيالورونيك كمكون سحري في مجال العناية بالبشرة. لكن هل سمعت يوماً عن فوائد هذا الحمض للشعر؟ ربما لا، على رغم أنه يمتلك الكثير من الخصائص التي تجعله عنصراً أساسياً في روتين العناية بالشعر، يمكنه المساعدة في معالجة الكثير من مشاكل الشعر التي تعاني منها النساء. لذلك، نوجز لك في هذا المقال، أبرز فوائد حمض الهيالورونيك للشعر وأفضل مستحضرات العناية بالشعر الغنية بهذا الحمض.



أبرز فوائد حمض الهيالورونيك للشعر

فوائد حمض الهيالورونيك للشعر



في أحيان كثيرة، تكفي بضع قطرات من سيروم الوجه الغني بحمض الهيالورونيك، لمنحك بشرة ممتلئة ورطبة وذات ملمس ناعم حريري. إلا أن هذه الفوائد لا تقتصر على البشرة فقط، وإنما تشمل الشعر أيضاً. حيث أن هذا الحمض يعد مكوناً رائعاً لصحة الشعر، فهو يعمل على حبس الرطوبة والماء في جذع الشعرة، وهذه الرطوبة تمنح الشعر مظهراً صحياً وتجعله ناعماً جداً. إضافة الى أنه يساعد في تكثيف الشعر ومنحه حجماً إضافياً، لذلك يعد خياراً رائعاً لصاحبات الشعر الرقيق والناعم.

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أفضل منتجات الشعر الغنية بحمض الهيالورونيك

حمض الهيالورورنيك لشعر أنعم وأقوى





Pacifica Pineapple Swirl Curl Defining Cream

Pacifica Pineapple Swirl Curl Defining Cream



إن كريم تصفيف الشعر هذا هو مضاد للتجعد، نباتي وخال من السيليكون، يشتمل على حمض الهيالورونيك وخلاصة الأناناس وزيت جوز الهند التي تبقي شعرك ناعماً وأنيقاً لساعات طويلة، إضافة الى الرائحة الرائعة التي يتركها على شعرك.



The Inkey List Hyaluronic Acid Hydrating Hair Treatment

The Inkey List Hyaluronic Acid Hydrating Hair Treatment



يحتوي مستحضر الشعر هذا على أحماض الهيالورونيك ذات الوزن الجزيئي المنخفض والعالي، والتي تعمل على ترطيب الشعر وحمايته من التكسر والتقصف ومن الأضرار البيئية. وبإمكانك استخدامه كسيروم تقليدي مضاد للتجعد، وكمعزز في الشامبو والبلسم لترطيب عميق لشعرك.



Kerastase Pre-Cleanse Regenerant Hair Scrub

Kerastase Pre-Cleanse Regenerant Hair Scrub



يجمع هذا المستحضر الجديد بين مكونين، هما حمض الهيالورونيك والفحم، وهو شامبو يعمل على تنظيف الشعر بعمق وتنشيط فروة الرأس، وإزالة جزيئات التلوث منهما بلطف، ليمنحك شعراً صحياً، ناعماً وذا مظهر أنيق.

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