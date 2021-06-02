برنامج سكر بنات: خلطات لتبييض وتعطير منطقة تحت الإبطين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 07:49 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر خلطات سهلة جداً من مطبخك لتبييض وتعطير منطقة تحت الإبط، وتحديداً خلال فترة الصيف حيث تزيد الإفرازات ويتغيّر لون الإبط إلى اللون الداكن. كلها خلطات بسيطة يمكنك تطبيقها في المنزل للحصول على نتيجة واضحة .

خلطة الشبة لتبييض تحت الإبطين

خلطة الشبة لتبييض تحت الإبطين

أنت بحاجة:

ملقعة من النشاء

2 من بودرة الشبّة

القليل من عصير الليمون وماء.

اخلطي المزيج جيداً.

طبقيّة تحت الإبط مدة ربع ساعة قبل الغسل.

كرري هذه الخلطة من مرة إلى 3 في الأسبوع لنتيجة واضحة.

خلطة الشبّة لتعطير الإبطين

خلطة الشبّة لتعطير الإبطين

أنت بحاجة إلى عطر

ماء

والقليل من الشبّة وقالب ثلج.

اخلطي المزيج جيداً وضعيه في قالب ثلج حتى يجمد.

بعدها مرّري مكعب الثلج تحت منطقة الإبط حتى تذوب.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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