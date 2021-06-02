ماذا تحوي خزانة ملابس كيم كردشيان؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 07:49 مساءً - من يعرف كيم كردشيان يدرك انها شغوفة بالأزياء وتمتلك عدداً هائلاً من القطع والأكسسوارات خصصت لها جناحاً خاصاً في منزلها اسمته خزانة ولكنه يعادل مساحة شقة كبيرة. تحب كيم كردشيان اقتناء الملابس الفنتدج وهي تشتري قطعاً قديمة من ديور وغوتشي وبالمان وشانيل ولديها عدد كبير من الملابس التي اشترتها من دون أن تتاح لها فرصة ارتدائها. ومن يتابع كيم كردشيان على مواقع التواصل يدرك انها تحرص على ارتداء بعض القطع القديمة التي تعتز باقتنائها من ماركات راقية مثل تييري موغلير وجفنشي حتى لو لبستها لمجرد التقاط صورة فيها قبل أن تعيدها الى مكانها في الخزانة. لعل اول من اقترح عليها تنظيف خزانتها زوجها السابق كانيي وست فاختارت على مضض عدداً من القطع ولكنها تميل في الغالب الى الاحتفاظ بها حتى ولو لم ترتدها. تمتلك كيم خزانة منفصلة للملابس وأخرى للحقائب والأكسسوارات لذا نراها دوماً تنشر صورها في خزانتها المرتبة وكأنها في متجر راق للملابس.



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ما القطع التي تمتلكها كيم ولم ترتدها بعد؟



إليك بعض قطع لم ترتدها كيم بعد ولكنها موجودة في خزانة ملابسها وهي:



كيم ظهرت وهي مرتدية فستاناً من الحرير المطبع من بلومارين، وقد اعتمدت تسريحة الجدائل ووضعت قرطاً في أنفها.

الصورة من حساب كيم كردشيان على انستغرام



احتفاء ببلوغها 190 مليون متابع على انستغرام في أكتوبر الماضي ظهرت كيم داخل خزانة ملابسها الواسعة مرتدية سروالاً من الجلد النباتي مع بودي من ماركتها الخاصة سكيمز.

الصورة من حساب كيم كردشيان على انستغرام

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هل تبيع كيم ملابسها القديمة؟

كيم ترتدي فستاناً من نوع tube dress وهو يليق بصاحبات القوام الذي يشبه الساعة الرملية

الصورة من حسابها على انستغرام

في الخريف الماضي أطلقت كيم كردشيان بالتعاون مع والدتها موقعاً الكترونياً تبيع فيه ملابسها القديمة واتضح ان الوالدة كريس جنير تمتلك أكبر خزانة ملابس في العائلة وقد اعلنت كيم في تصريح صحافي لموقع الدايلي المايل أن الغاية من البيع هو تدوير الملابس وإعادة استعمالها بدلاً من إتلافها. وأعلنت انها سترتدي معاطفها من الجلد النباتي من اليوم فصاعداً للمساهمة في دعم الحملات المناهضة لقتل الحيوانات بهدف استخدام الفرو، ولكن ما حصل هو أن الموقع الالكتروني يبيع سترات مستعملة من فرو الثعلب والمنك وسترات وحقائب من جلد الحمل والثعبان الأمر الذي يسبب حيرة لمتابعيها ولمنظمة بيتا الخيرية الداعمة للحيوانات.



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لم أخفقت كيم كردشيان في بيع قطعها؟





عرضت كيم 40 قطعة ولكنها باعت فقط 14 منها فالأسعار المطروحة تفوق القطع الأصلية بأضعاف ثمنها، والمبيعات الكبرى حققتها كريس لأنها أجرت تخفيضات على القطع وكايلي التي تمتلك قطعاً شبابية ويذكر ان كيم عرضت بعض القطع الخاصة ببناتها للبيع ومن دون ذكر أن المبيعات تعود لأهداف خيرية.

كيم كردشيان ترتدي فستاناً من كيرني ميلك

الصورة من حسابها على انستغرام





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