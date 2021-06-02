أسرار في حياة محمود ياسين مع ابنته رانيا: معترضش على اختياري لمحمد رياض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم 2 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود ياسين، الذي ولد في مدينة بورسعيد عام 1941، ورحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، واحتفلت به ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة عائلية لهم.

رانيا محمود ياسين تحيي ذكرى والدها

وقالت رانيا في تعليقها على الصورة: «بصيت على كل ذكريات 2\6، في الأعوام الماضية لقيتها كلها مباركة بعيد ميلاد بابي دلوقتي أعمل إيه اكتب إيه، اليوم ده كنا بنتلم نحتفل بيه دلوقتي أعمل إيه، أكيد عيدك في الجنة أحلى بكتير إنما إحنا النهاردة يوم صعب أووي علينا من غيرك يا حبيبي ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في الفردوس الأعلى».

علاقة رانيا محمود ياسين بوالدها

ودائمًا ما تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تجمعها بأسرتها، خاصة والدها الفنان محمود ياسين، متحدثة عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما، وخلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، في برنامج «السفيرة عزيزة»، قالت: «والدي كان رافض دخولي الفن.. وكان بيذاكرلنا بنفسه، وفترة الامتحانات كانت على البيت كله حالة طوارئ».

وتابعت رانيا خلال البرنامج: «والدي شخص حنون في تعاملاته مع أسرتنا والجميع.. ومعترضش على اختياري لمحمد رياض».

حلم رانيا محمود ياسين بوالدها: شاب في الثلاثينات

وعقب وفاة الفنان محمود ياسين، بأربعين يوما، روت ابنته رانيا كواليس زيارته لها في المنام، قائلة: «أنا حلمت بيك يا بابي الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يارب نسألكم الدعاء».

كيف نعت رانيا والدها محمود ياسين

وكانت رانيا محمود ياسين قد نعت والدها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلةً:« بحبك أوي وداعًا يا حبيبي، أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».