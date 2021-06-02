مشروبات احرص على تناولها في الحر الشديد.. تعمل على ترطيب درجة حرارة الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهدت جميع المحافظات خلال اليومين الماضيين، موجة شديدة الحرارة، والتي بدأت في الانكسار التدريجي مساء أمس الثلاثاء، الأمر الذي جعل البعض يلجأ إلى تناول المشروبات الباردة، لترطيب درجة حرارة الجسم، فضلا عن الحرص على تناول الفواكة التي تحوي كمية كبيرة من المياه مثل البطيخ وغيره.

ونرصد من خلال هذا التقرير المشروبات التي يجب أن يكون هناك إقبال على تناولها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وفق روشتة قدمها الدكتور هاني الناظر خلال حديثه لـ«هُن»، فضلا عن عدد من النصائح التي وجهها يجب اتباعها لتجنب الغصابة بأي من الوعكات الصحية، خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، كالتالي:

مشروبات يجب تناولها في لمواجهة الحر الشديد

قال «الناظر» إن هناك عدد من المشروبات والاطعمة التي يجب تناولها خلال فترات ارتفاع درجة الحرارة، وجاءت كالتالي:

- 3 لتر ماء على مدار اليوم.

- عصير الموز باللبن.

- كوب من عصير البطيخ.

- كوب من عصير الكانتالوب.

أطعمة يجب تناولها لمواجهة الحر الشديد

ومن الأطعمة التي نصح «الناظر» بتناولها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة الآتي:

- كميات كبيرة من الطماطم.

- الباذنجان والفلفل سواء كان أخضر أو ألوان.

- كميات مناسبة من السبانخ والبنجر واللفت.

- الموز والعنب والتين.

وحذّر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، من موجة الحر، مؤكدًا أنها تُسبب فقدان الأملاح من الجسم نتيجة التعرق الغزير، الأمر الذي قد البعض لعدة أعراض أهمها:

- التعرض لجفاف الجلد واحمراره.

- الشعور بالرغبة الخفيفة في الحكة.

- الشعور بشد عضلي مؤلم.

- الشعور بالصداع.

- الرغبة في القيء.

- الشعور بالهبوط الشديد.

- فقدان للوعي بسبب المجهود الزائد.