إيمي سمير غانم تسأل والدها في حوار نادر: حبيت دلال عبدالعزيز؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قصة ارتباط الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، لا زال الجميع يتحدث عنها وعن كواليسها وأسرار علاقتهم التي سبق وأن تحدثوا عن مقتطفات منها خلال البرامج واللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

وكان الفنان الراحل سمير غانم، ظهر في لقاء قديم له، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، وتحدث خلاله عن علاقته بالفنانة دلال عبدالعزيز، إذ قال:«كنت ضد الجواز عمومًا وكمان من الوسط الفني، دلال قناصة نشنت وعرفت توقعني، حسمت المسائل، وأنا مفتحتش بوقي».

ابنة سمير غانم تحرجه على الهواء بسؤال

وتلقى سمير غانم سؤالًا من ابنته إيمي وهي في مرحلة الطفولة، حيث قالت خلاله: «ازاي شاف مامي وحبها واتجوزها، حبيتها ولا علشان هي كانت عايزة تتجوزك وايه اللي شدك ليها؟».

فيما علق الفنان سمير غانم، على سؤال ابنته إيمي، قائلًا :«بتحرجني على الهواء، دلال حبتني الأول، ولما جينا لرواية أهلا يا دكتور، هي اتقدمت للدور وأنا اخترتها، بس مكنش في بالي حاجة، هي بنوتة ممتازة وجميلة، وعندها شحنة رهيبة على المسرح، والست اللي لسه اللي جاية من الأرياف وأنا مش واخد بالي ولما كنت بنصحها أو حاجة مكنتش أعرف إن ده بيزود الشحنة».

دلال عبدالعزيز: قولت لسمير اتجوزني ولو عايزني أقعد في البيت هقعد

وعرضت الإعلامية صفاء أبو السعود، خلال البرنامج، حديث للفنانة دلال عبدالعزيز، والتي تتحدث خلاله عن سمير غانم: «كنت بنت عادية جاية من الشرقية، ومش مصدقة إن قدامها نجم كبير زي سمير غانم، وكنت لأول مرة بمثل واحتواني واتعلقت بيه، وقررت إني اتجوزه وفضلت وراه لحد ما اتجوزته، وارتباطي بيه عطلني عن بنات جيلي فترة، لأن الجواز للفنانة بيعطل، قولتله اتجوزني ولو عايزني أقعد في البيت هقعد».

يشار إلى أن أسرة الفنانة دلال عبدالعزيز قررت عدم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم لاعتبارات مرضية وحتى لا تتأثر صحتها بخبر الوفاة، وهو ما أكده الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، كاشفا أنها «ما زالت متواجدة بالرعاية المركزة، ولهذا نحاول أن نخفي عليها الأمر لدرجة أننا بنمثل».