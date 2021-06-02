بعد واقعة «طفل النحل».. طبيب نفسي يوجه نصائح للتعامل مع ضحية تعذيب والده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يقتصر عنف الآباء على السيطرة والعنف اللفظي فقط، أو الحديث بطريقة حادة تخلو من النقاش، بل امتد الأمر لوسائل مختلفة من العنف، يتبعها بعض الآباء بحجة «التربية»، دون إدراك خطورة ذلك على الأبناء.

وفي واقعة افتقد فيها الأب الذى يدعى «حسن.م»، 30 عامًا، مشاعره الإنسانية، إذ أقدم على ربط نجله 7 سنوات بالحبال ودهنه بالعسل وإلقاءه أعلى سطح المنزل، بعد اعتدائه عليه بالضرب بسبب شكوى الجيران منه ودخوله منزلهم دون استئذان للحصول على لعبته.

طبيب نفسي: يجب احتواء «طفل النحل» وتأهيله نفسيًا

وعن كيفية التعامل مع طفل النحل وتأهيله نفسيًا، أوضح الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، أنه يجب احتواء الطفل والتعامل معه بشكل مختلف، حتى يتناسى ما حدث، موضحًا أن الأب لا يمثل للأبوه أي شيء، ويجب معاقبته.

وأضاف استشاري الصحة النفسية لـ«هُن»، أن الأب يحتاج إلى تأهيل نفسي بكيفية التعامل مع أبنائه، وكذلك الطفل لابد من الخضوع لجلسات تأهيل نفسي، حتى لا يفقد الثقة في نفسه، ولإزالة الخوف والتوتر الذي تعرض له نتيجة العقاب.

وأكد «هاني»، أن تأهيل الطفل في هذا السن بالأخص مهم للغاية للتعامل مع التشوهات النفسية مبكرًا، مشيرًا إلى أنه عند دخوله مرحلة المراهقة يمكن أن يفكر الطفل في قرارات عنيفة، للرد على أشكال العنف التي تعرض لها منها الهروب والانتحار.

احتجاز الأب المتهم بتعذيب طفل النحل

كانت قررت النيابة العامة احتجاز الأب لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، ومن المنتظر صدور قرار النيابة العامة بحقه، في المحضر رقم 11840 لسنة 2021 جنح شبين القناطر.

وكانت تداولت صورة الطفل بشكل كبير أمس، وهي تظهر طفل 7 سنوات، ملقى على بطنه أعلى سطح المنزل، ومقيد بالحبل من اليد والقدمين، مسكوبا عليه كمية من عسل النحل.