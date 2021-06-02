الدراسات الاجتماعية السهل الممتنع.. انطباعات أمهات طلاب الاعدادية عن ثاني أيام الامتحانات

القاهرة - سمر حسين - ماما

بدأ طلاب الصف الثالث الاعدادي، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الاعدادية، وتباينت آراء الطلبة وأولياء الأمور حول مستوى الامتحان، الذي وصفه البعض بالسهل والبعض الآخر بالامتحان غير المباشر.

ائتلاف أولياء أمور مصر: الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط

وقالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، في بيان صحفي، إن الائتلاف رصد آراء أولياء أمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي في الامتحانات التي عقدت اليوم، مضيفة أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بمحافظة القاهرة اليوم جاء في مستوى الطالب المتوسط: «مفيش نقاط صعبة وشبه مباشر وفي بعض النقاط تحتاج لتفكير بسيط للوصول للحل».

وجاء امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، أكثر صعوبة والتركيز على الدروس الأخيرة: «في أجزاء كتير منه غير مباشرة وتحير بالرغم من تجنب الاسئلة المقاليه».

ووصف الطلبة امتحان اللغة الإنجليزية في محافظة السويس بـ«سهل ومباشر»، بينما جاء امتحان الجبر لطلاب محافظة البحر الأحمر في مستوى الطالب المتوسط.

نجلاء: امتحان الدراسات السهل الممتنع

وأوضحت نجلاء طه، ولية أمر طالب بالمرحلة الاعدادية، أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية يمكن وصفه بالسهل الممتنع في مستوى الطالب المتوسط، لكنه يحتاج وقتا للتفكير في الإجابة، ولكن وقت الامتحان كان مناسبا.

وأضافت أثناء حديثها لـ«هُن»، ابتعد الامتحان عن الأسئلة غير المباشرة، وهو ما لم يتوقعه الطلبة قبل الدخول لأداء الامتحان.

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون الامتحان اليوم

وأدى اليوم الأربعاء، طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في القاهرة، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وفق إجراءات احترازية ووقائية مشددة ضد فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب.

جاءت الورقة الامتحانية، عبارة عن ورقة واحدة بها جميع الأسئلة، وجاءت أسئلة الدراسات الاجتماعية واضحة وشاملة لجميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت المحدد للإجابة كما ذكر الطلاب.