بعد إزالة عينه وفكي الفم.. زوجة «أحمد» مصاب الفطر الأسود تكشف مفاجأة صادمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت جيهان ربيع، زوجة أحمد شحاتة، مصاب بالفطر الأسود في طنطا، عن تطورات حالته الصحية، عقب إجراؤه عملية إزالة العين وفكي الفم مؤخرًا، مؤكدة إنه لا يزال في حالة غير مستقرة رغم مرور أكثر من 48 ساعة على العملية.

وقالت «ربيع» خلال حديثها لـ«هُن»: «أحمد حالته مش مستقرة نهائي لسة في العناية المركزة، وإمبارح تعرض لنزيف شديد بسبب مضاعفات العملية، وبفضل تدخل الأطباء قدروا يسيطروا عليه».

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مفاجأة صادمة حول حالة المُصاب

وكشفت زوجة أحمد شحاتة، مصاب الفطر الأسود، والذي يعمل مندوب أدوات صيانة، عن مفاجأة صادمة، مؤكدة إن زوجها حتى هذه اللحظة لا يعلم بما حدث، من إزالة العين والفكين: «كان عارف إن فيه عملية عشان يشيلوا الفطر، لكن للأسف لسة ميعرفش كل التفاصيل، وحالته مش مستقرة ومتسمحش».

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استغاثة لتركيب عين تعويضية

واستغاثت جيهان ربيع، لإنقاذ زوجها، بتركيب عين وفك تعويضي، بعدما فقد عينه وفكيه، نتجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفطر الأسود.

وكانت زوجة المصاب، كشفت عن تفاصيل حالته، مؤكدة إنه قضى فترتي عزل داخل أحد المستشفيات، عقب إصابته بالفيروس، ويتلقى البروتوكول مع تدهور حالته الصحية، بسبب معاناته مع أمراض القلب والسكر والضغط، ما أثر على مناعته التي انتهت بالفطر الأسود.

وأشارت الزوجة خلال حديثها لـ«هن»، أنه عقب البحث في المستشفيات وعجز الأطباء عن تشخيصه في البداية، حتى تدهور به الحال، وفقد بصره، ونمت الفطريات في عينه اليمنى، ولم يتبقَ للأطباء حل سوى إزالة تلك العين لإنقاذه من الموت المحقق.