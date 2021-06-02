علماء يطيلون عمر فئران التجارب.. ويؤكدون: ممكن للبشر العيش 120 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نجح علماء في اكتشاف مذهل يفيد بتمديد عمر فئران التجارب بنسبة 23٪ من خلال بروتين خاص، ما يمهد الطريق أمام البشر للعيش حتى 120 عاما، وفقا لدراسة جديدة.

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة nature، اعتمد العلماء على إمداد بروتين SIRT6 - الذي "يتحكم في معدل الشيخوخة الصحية"، ولكنه ينخفض عادة في النظام مع تقدم العمر - لدى 250 فأرا، وحققوا بعض النتائج المذهلة.

وأضافت الدراسة، أن متوسط العمر المتوقع للأشخاص الذين خضعوا للاختبار لم يرتفع بنسبة 23٪ فحسب، بل كانوا أيضا أكثر شبابا وأقل عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بالفئران العادية.

وتابعت: "هنا نظهر أن الإفراط في التعبير عن SIRT6 ، ولكن ليس SIRT1 ، يطيل العمر الافتراضي في الفئران C57BL / 6JOlaHsd في كلا الجنسين، قلل الإفراط في التعبير عن SIRT6 من الانخفاض الأيضي المرتبط بالعمر في مسارات استقلاب الطاقة وأعاق الضعف عن طريق الحفاظ على مستويات NAD + الكبدية، وقدرة GNG ، والحفاظ على مستويات السكر في الدم، وهي علامات رئيسية للشيخوخة الصحية، تؤكد هذه النتائج على إمكانية استهداف SIRT6 للحفاظ على استقلاب الطاقة وتقليل الضعف المرتبط بالعمر".

واختتمت: "التغييرات التي رأيناها في الفئران قد تكون قابلة للترجمة إلى البشر، لأن إذا تلقى البشر بروتينا مكافئا، فإن متوسط العمر المتوقع قد يصل إلى 120 عاما تقريبا".