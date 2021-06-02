إطلالات اليوم: روبي بالأبيض وياسمين صبري ساحرة وهبة مجدي أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، أثناء احتفالهم بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي شميز باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود, واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-سهر الصايغ:

وطلت الفنانة سهر الصايغ بفستان باللونين الأسود والذهبي، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء وقبعة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- رانيا يوسف:

كما تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان قصير باللون الذهبي، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، وتركت شعرها منسدلا.

- هاجر أحمد:

وظهرت الفنانة هاجر أحمد بتوب باللون الأحمر مع بليزر باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-ياسمين صبري:

كما ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا باللون الأصفر، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- إنجي المقدم:

أيضا طلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت باللون الأزرق، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- منة فضالي:

وارتدت الفنانة مني فضالي بلوزة باللون الأصفر، مع بنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا, واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، ومجموعة أساور.

- روبي:

وتألقت الفنانة روبي توب أبيض باللون الأبيض، ونسقت معه بليزر بنفس اللون، وبمكياج هادئا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذء باللون البيج.

- مي عمر:

كما ظهرت الفنانة مي عمر، مرتدية فستانا باللوني الأبيض والبينك، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية باللون الأسود.

- نوال الزغبي:

وارتدت المطربة نوال الزغبي بلوزة باللون الكحلي، مع بنطلون باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا.