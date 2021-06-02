5 محاذير بعد التطعيم بلقاح كورونا.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث بعض الأشخاص الراغبين في تلقي لقاح كورونا، عن الآثار الجانبية والمحاذير التي يجب الابتعاد عنها بعد تلقي اللقاح، سواء كان لقاح «سينوفارم» الصيني وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينها 21 يوما، أو لقاح «أسترازينيكا» وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 3 أشهر، وهناك بعض المحاذير التي يجب على الشخص بعد تلقي لقاح كورونا الانتباه إليها حفاظا على نجاح عملية التطعيم، ووقاية لهم من الإصابة بفيروس كورونا.

محاذير بعد تلقي لقاح فيروس كورونا

وأوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه بعد تلقي لقاح كورونا يجب الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للعدوى، وذلك لتكوين اللقاح أجساما مضادة خلال الثلاثة أسابيع.

وقدم الدكتور أمجد حداد، مجموعة من النصائح بعد تلقي لقاح فيروس كورونا، أثناء حديثه لـ«هُن»:

الابتعاد عن التواجد في أماكن التجمعات.

عدم تجاهل ارتداء الماسك الطبي، والالتزام بارتداء كمامتين.

تجنب الأماكن المغلقة والحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

الابتعاد عن التعرض لمصادر العدوى خلال اسبوعين بعد تلقي لقاح كورونا.

المحاولة قدر المستطاع عدم أخذ إصابة لمدة ثلاث أسابيع بعد تلقي لقاح كورونا.

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، انه لايوجد نظام غذائي متبع للاشخاص بعد تلقي لقاح كورونا.

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وكشفت وزارة الصحة في منشور رسمي، عن أنه قد يوجد أعراض جانبية تظهر على الشخص الذي سيحصل على اللقاح، أبرزها ارتفاع درجة الحرارة والتعرق وإرهاق عام بالجسم، بجانب أعراض موضعية في مكان الحصول على حقنة اللقاح مثل الأحمرار والتورم والحكة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بسرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك لوقف تصاعد إصابات الفيروس الذي يستمر في كسر حاجز الألف إصابة للأسبوع الثالث على التوالي.