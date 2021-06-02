لقطات من حفل زفاف «بطوط» عروس السوشيال ميديا: فستان لولي ومكياج ترابي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصدر اسم البلوجر بطوط نصر، محركات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عقب احتفالها بعقد قرانها على لاعب كرة القدم، بنادي الإسماعيلي أحمد وزة، والذي جاء عقب 9 سنين من قصة حبهما التي توجت بالحفل.

وعلى الفور، قامت الفتيات بتداول صور العروس عبر مجموعاتهن الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدين بها وبإطلالتها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، لقطات من حفل زفاف بطوط عروس السوشيال ميديا.

عقد قران وليس حفل زفاف

أكدت العروس إن الحفل هو احتفال بعقد القران، وليس حفل زفاف كما أُشيع البعض، مشيرة إلى إنها لم تنو إقامة حفل زفاف.

واحتفلت البلوجر «بطوط» بحفل كبير على أحد الشواطئ، منذ الصباح وحتى عقب الغروب، وسط ديكور مزين بالورود.

إطلالة بـ«اللولي»

تألقت عروس السوشيال ميديا، بفستان أبيض منفوش «هاند ميد»، حمل توقيع المصمم المصري أحمد مغازي، وجاء الفستان مرصع بفصوص اللولي، كما اعتمدت على الطرحة البيضاء المرصعة باللولي أيضا، و«هيد بيس» وبوكيه ورد باللولي.

كما اعتمدت على مكياج ترابي لـ«مي باهي»، وقام بتصوير الحفل المصور الشهير «أنتيكا».

تجمع بلوجر ومشاهير سوشيال ميديا

وشهد الحفل أكبر تجمع لمشاهير «السوشيال ميديا» والبلوجر، لحرصهم على التواجد بجانب العروس، وعلى رأسهم مريم سيف ومنة السني ومروة حسن وفاطيمة.

عياط في عياط

ولفتت العروس الانتباه خلال الحفل، بسبب البكاء والدموع التي سيطرت عليها، طيلة حفل الزفاف، خاصة في لخظات وداعها لأبيها ومشاركته في الرقص.