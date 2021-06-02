منة فضالي تتعرض للهجوم بسبب« مايوه»: «البنات واخدينكم قدوة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

انتقادات لاذعة تعرضت لها الفنانة منة فضالي، من قبل متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بسبب صورة شاركتها وهي في حمام السباحة وترتدي مايوة كشف عن جسدها.

وكانت منة فضالي شاركت الصورة عبر حسابها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله بعبارة باللغة الإنجليزية: «احمل أجنحتك إلى حيث يشعر قلبك بالحرية».

ورغم الانتقادات التي واجهتها، إلا أن عدد كبير من المتابعين تفاعل مع الصورة التي شاركتها منة فضالي، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، وكان من بينها: «للأسف إنتوا بقيتوا قدوة لناس كتيير والبنات بقت بتقلدكوا، راعوا ربنا في جيل بيضيع، ربنا يهديكي، فسدوا جيل كبير من البنات، ربنا يكون في عون الشباب فعلًا، اعملوا حاجة لآخرتكوا، ربنا يعدي الأيام اللي عايشينا فيها على خير والله».

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن أخر أعمال منة فضالي، كان من خلال مشاركتها في مسلسل نسل الأغراب، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد مالك وأحمد داش ومي عمر ونجلاء بدر وسلوى عثمان وعماد زيادة وهدير عبدالناصر وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

فتى أحلام منة فضالي

وكانت الفنانة منة فضالي كشفت في لقاء تلفزيوني سابق، عن مواصفات فتى أحلامها، مؤكدة ندمها لاختيارها الفن بدلا من تكوين حياة أسرية: «كنت متسرعة والأسرة أهم من الفن.. ممكن أخلف في سن صغير أحسن ما أخلف في سن كبير، لو رجع بيا الزمن كنت هوافق على الزواج وأسيب الشغل».

وقالت منة فضالي إن من مواصفات فتى أحلامها أن يكون «مجنون ومطرقع.. عشان ساعات بكون عاوزة أسافر دلوقتي أو أخرج دلوقتي.. أو ممكن أكل كشري 3 الفجر.. ويكون كريم عشان أنا مبذرة».