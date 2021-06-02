في لقاء نادر.. سمير غانم عن دلال عبدالعزيز: فكرت تلبس الحجاب بسبب مديحة كامل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في لقاء نادر لـ سمير غانم، في برنامج «ساعة صفا»، مع الإعلامية صفاء أبو السعود، تحدث الفنان الراحل عن كواليس الحياة الأسرية وعلاقته بابنتيه دنيا وإيمي، وقصة الفنانة دلال عبدالعزيز مع الحجاب.

وقال الفنان سمير غانم: «بحافظ على الصلاة وقراءة القرآن، ودنيا قبل ما أنزل تقولي الدعاء ده لازم تقوله، وكتبالي الأدعية في ورقة، في مرة كنت تعبان قالتلي انت صليت، قولتلها أنا صليت إمبارح، وكنت بتكلم بجد، فضحتني بين صحابها، اتصلت بيهم قالتلهم بابا بيقولي كذا، مبتستحملش كلمة مني إلا لما تقع على الأرض».

وعن كواليس ارتداء الفنانة دلال عبدالعزيز للحجاب، قال الراحل سمير غانم: «دلال بالنسبة للصيام والصلاة، في رمضان متعرفهاش، واحدة تانية خالص، جت في فترة قررت تلبس الحجاب، قولتلها طيب قوليلي امتي علشان أتجوز واحدة تانية دلوقتي، تشتغل معايا، سيبتها براحتها، مبدخلش في المسائل الدينية إطلاقا، الحجاب هو الشكل، بس هي جواها، هي أقنعت نفسها».

سمير غانم: دلال فكرت في الحجاب بعد موت مديحة كامل

وعن الأسباب التي دفعتها لفكرة ارتداء الحجاب، قال سمير غانم: «تفكيرها ده بعد فترة وفاة الفنانة مديحة كامل، قررت دلال تلبس الحجاب، اتأثرت بيها أوي وكانت صاحبتها أوي ومقنعة برأيها بسهولة جدًا، وفترة حجابها تتكلم كلام جميل وموزون».

وعن كواليس علاقة سمير غانم ببناته دنيا وإيمي، قال: «أنا مش مجرد أب أنا بصاحبهم، مش عنيف ولا متشدد، مش براقبهم، بوجه بس الغلط فين والصح فين، ولو دنيا كانت طلبت إنها تتحجب مكنتش هعترض، لو هي عايزة كدة ومقتنعة خلاص، لو عارضتها أبقى غلطان».

وفاة سمير غانم

توفي الفنان سمير غانم 20 مايو الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جرى نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية، كما تم نقل الفنانة دلال عبد العزيز أيضا للمستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وبالرغم من وفاة زوجها، إلا أنها لا تعلم حتى الآن بذلك مراعاة لظروفها الصحية.