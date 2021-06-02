احذرها.. 5 علامات لانخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نظرًا لارتفاع عدد مرضى كورونا الحاد، فقد ترك العديد منهم يبحثون عن أسرّة المستشفيات ويلهثون للتنفس، لذلك من المهم مراقبة مستوى الأكسجين لدى المرء واتخاذ جميع التدابير للحفاظ على نفسه خلال هذه الأوقات العصيبة.

تأثير كورونا على مستويات الأكسجين

كوفيد هو مرض تنفسي، وهذا هو السبب في أنه يعطل الوظائف الصحية للجهاز التنفسي وقد يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم في وقت ما، عندما تستنفد مستويات الأكسجين في الجسم بسبب الإصابة بفيروس كورونا، لا تتلقى خلايا الجسم ما يكفي من الأكسجين لأداء وظائف الجسم الطبيعية، بالنظر إلى استمرار انخفاض مستويات الأكسجين، تبدأ أجزاء وأعضاء مختلفة من الجسم بالفشل والانهيار، هذا هو السبب في أن كورونا قد يصبح قاتلاً إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب.

إليك علامات انخفاض مستوى الأكسجين لدى مرضى كوفيد -19 وفقا لموقع timesofindia.

قد لا يؤدي COVID-19 دائمًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين، قد يشمل مرض كوفيد الخفيف أعراضًا مثل الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يجدون صعوبة في التنفس أو يعانون من ضيق التنفس في أي وقت معين، يجب نقلهم إلى المستشفى ويجب أن يطلبوا المساعدة الطبية، إذا كنت لا تزال تتساءل عن شعور انخفاض مستوى الأكسجين في الجسم، فإليك بعض العلامات التي تساعدك على فهمه عن كثب.

ضيق في التنفس

قد يترافق نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين مع أعراض مثل ضيق وصعوبة التنفس، بينما يحرم جسم المريض من مستويات كافية من الأكسجين، يصبح من الصعب على الفرد أن يعمل بشكل طبيعي، قد يحتاج هذا إلى عناية طبية فورية.

آلام في الصدر واحتقان في الجهاز التنفسي

قد يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم أيضًا إلى ظهور علامات ألم الصدر واحتقانه، والتي لا ينبغي الاستخفاف بها.

الارتباك

بينما تضمن مستويات الأكسجين في الجسم الوظيفة الطبيعية للجسم، فإن مستويات الأكسجين المستنفدة قد تؤدي إلى ضعف التفكير وعدم القدرة على التركيز، لذلك يمكن أن يكون الارتباك والصداع علامة حاسمة.

شفاه مزرقة

قد يكون ازرقاق الشفاه أو تغير لونها مؤشرًا على انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، الأشخاص الذين يفتقرون إلى الأكسجين الكافي أو لديهم مستويات عالية من الهيموجلوبين غير المؤكسج داخل الأوعية السطحية للجلد، قد يصابون بالشفاه المزرقة.

حرقة الأنف

نظرًا لأن مستويات الأكسجين المنخفضة في الجسم تجعلنا نلهث من أجل التنفس، فلا ينبغي تجاهل حرقة الأنف كعلامة، عندما تنفتح فتحات الممر الأنفي أثناء التنفس، فقد يشير ذلك إلى أن الشخص يعاني من انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم ويجد صعوبة في التنفس بشكل صحيح.