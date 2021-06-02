إليك أفضل أنواع الدهون للجسم.. وتحذيرات عند استخدامها لتقيك من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعد استخدام الدهون سواء زيوت أو سمن أمرا أساسا لتحضير الكثير من الأطعمة والأغلب منها بنسبة كبيرة، ووفقا لتقرير نشرته مجلة "تايمز" الأمريكية عن أفضل أنواع الزيوت، فإن التصنيف جاء حسب نوع الطهي، و"نقطة الدخان"، وهو مصطلح يشير إلى النقطة التي ترتفع فيها درجة حرارة الزيت قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد، حيث إن تسخين الزيت بعد تلك النقطة يغير من تركيبه ويؤثر على الغذاء.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية للنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" المعني بالتوعية الصحية على "فيسبوك"، أن أفضل الزيوت التي تستطيع استخدامها في القلي هو زيت الزيتون.

وهذا ما أثبتته بعض الدراسات العلمية أيضا، فقد اتضح أنه يعد من أفضلها عند تحضير الطعام المطهو والمقلي، لأنه يحتوي على مجموعة من المواد المؤكسدة التي تمنع زيادة نسبة الدهون في الطعام المحضر به،.

وكذلك زيت زهرة عباد الشمس، يعتبر من أفضل أنواع الزيوت التي تستعمل للقلي، لأنه يتميز بقدرته على احتمال أعلى درجات الحرارة، ولا يسبب على المدى البعيد في احتمالية الإصابة بالأورام السرطانية.

كما أن الزبدة والسمن البلدي الحيواني، سيظلان أفضل من استخدام الزيوت النباتية المُهدرجة صناعيًا، والسمن النباتي الصناعي، حيث إن الزبدة والسمن البلدي خالية من الدهون المتحولة، وهي أكثر ضررًا على الشرايين القلبية والدماغية من الدهون الحيوانية المشبعة ومن الكولسترول الغذائي نفسه، بينما الزيوت النباتية الصناعية المُهدرجة تحتوي على الدهون المتحولة.

والزبدة والسمن البلدي أفضل للقلي السطحي غير الغزير، حيث يتحمل درجات الحرارة العالية.

وتدرج "رئيس لجنة الغذاء" أفضل أنواع الدهون:

الأفضل تمامًا هي الدهون غير المشبعة بنوعيها ثم الدهون المشبعة وأكثرها ضررًا هي الدهون المهدرجة، لذا يوصي معظم هيئات الغذاء بما يلي:

- عدم تحويل الزبد إلى سمن بل استهلاك الزبد في صورته الطبيعية وحفظه في الفريزر وشرائه أولًا بأول.

- تناول الدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون وغيره فهي دهون صحية.

- تناول دهون الأسماك مثل زيت السمك وأسماك التونة والسلمون مع عدم الإكثار منها لمنع تراكم عنصر الزئبق.

- الامتناع تمامًا عن السمن النباتي او استخدامه في أضيق الحدو ، إذ إن السمن النباتي عبارة عن زيت مهدرج ، أي تم حقنه بالهيدروجين فيتحول إلى مادة صلبة وهذه العملية حولته إلى أحماض دهنية مشبعة