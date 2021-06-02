كيف تتحقق من طعامك بحثا عن العفن والفطريات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

لسوء الحظ، ليس من الصعب فحسب، بل من المستحيل أيضًا التأكد من أن كل ما تطبخه أو تأكله لا يحتوي على مسببات الأمراض أو العفن أو الفطريات.

الأطعمة المطبوخة والاحتفاظ بها لبعض الوقت وأيضًا تخزين الأطعمة المشتراة مثل الخبز أو الجبن قد تتطور إلى العفن ولكن يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، ومع ذلك ، يقترح خبراء الطعام طريقة بسيطة للتحقق والتأكد من خلو الطعام الذي تتناوله من العفن أو الفطريات، وفقا لموقع timesofindia.

القاعدة الذهبية

من المستحيل تمامًا على الرجل أن يفحص الفطريات ومسببات الأمراض بالعين المجردة، ولكن هناك طريقتان بسيطتان يمكنك من خلالهما التأكد على الأقل من أن الطعام لم يطور أي علامات أولية للفطريات.

تأكد من فحص الخضار والفواكه أو الطعام المطبوخ جيدًا قبل تناول الطعام، في بعض الأحيان توجد تطورات صغيرة مخضرة أو بيضاء على الطعام، مما قد يشير إلى أن الطعام قد أصبح قديمًا أو متطورًا لمسببات الأمراض، إذا كانت رائحة طعامك كريهة أو تبدو مختلفة في اللون أو بها أي اختلاف في اللون أو الملمس، فتأكد من عدم تناوله.

ما هو العفن وكيف يمكن أن يؤثر على جسمك؟

القوالب المخضرة أو البيضاء هي في الأساس مجموعة من الفطريات المجهرية الصغيرة التي تتكاثر وتنمو بسرعة، نظرًا لأن هذه القوالب كائنات مجهرية، فمن الصعب رؤيتها دائمًا بالعين المجردة، ومع ذلك ، إذا كانت الطبقة العليا من الطعام المطبوخ أو الخضار النيئة لا تحتوي على أي علامات على وجود العفن، فهذا لا يعني أن الطعام خال تمامًا من العفن لأن هذه القوالب لها ساق، والتي غالبًا ما تكون جذورها عميقة داخل الطعام.

على سبيل المثال، إذا صادفت قوالب على الطبقة العليا من أي طعام شهي مطبوخ وقمت بكشط الطبقة العليا بافتراض أنها خالية من مسببات الأمراض، فمن المحتمل أن يتأثر قلب الطعام بنفس القدر بالعفن.

لماذا يجب التخلص من الطعام المتعفن؟

بعض الأطعمة الشائعة التي تصيب العفن هي الخبز والزبادي والجبن ومنتجات الألبان، لذلك تأكد دائمًا من التخلص من الأطعمة التي تظهر حتى أدنى علامات العفن، حتى وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن أفضل طريقة للبحث عن القوالب هي فحص الطعام جيدًا، في الواقع، يُنصح أيضًا بعدم شم القوالب أبدًا لأن الجزيئات الدقيقة قد تغزو الأنف وتؤثر على الجهاز التنفسي، من ناحية أخرى ، إذا تم تناول الطعام المتعفن، فقد يتسبب ذلك في تسمم غذائي حاد وأمراض في الجهاز الهضمي.