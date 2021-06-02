قَصَّات شعر نور الغندور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - تعتمد الفنانة المصرية، نور الغندور، عدة صيحات لقَصَّات الشعر بين فترة وأخرى، وهي تواكب خطوط الموضة لتتألق في كل مرة بما يتناسب مع أسلوبها وملامحها ، ومن أبرز إطلالاتها نرصد لكِ عدة أفكار لقَصَّات الشعر، فاعتمديها لجمالك.

قَصَّة الشعر المتدرج مع الغرة الأمامية

تسريحة الشعر المتدرج مع الغرة الأمامية تُعَدُّ من القَصَّات البارزة لنور الغندور، ويمكنك اعتمادها في مختلف المواسم؛ فهي لا تبطُل على الإطلاق، ولأن نور الغندور تتناسب ملامحها مع هذه القَصَّة بشكل كبير، نجدها اعتمدتها لفترة طويلة بلون الشعر البني، وتميزت بقَصَّة الغرة غير متساوية الأطراف.

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نور الغندور بالشعر القصير "الكاريه"

نور الغندور بالشعر القصير الكاريه -الصورة من حسابها على انستغرام



أطلت الفنانة نور الغندور في الفترة الأخيرة بقَصَّة شعر الكاريه، متخلية عن شعرها الطويل الذي عهده الجمهور عليها، وهي قَصَّة شعر تتصدر صيحات الموضة منذ بداية عام 2021، ويمكنك التألق على طريقتها من خلال قَصِّ الشعر بشكل مستقيم مع الغرة القصيرة الأمامية بشكل ناعم ومنسدل للأسفل.

قَصَّة الشعر القصير المتدرج

قَصَّة الشعر القصير المتدرج -الصورة من حساب نور الغندور على انستغرام



قَصَّات الشعر القصير المتدرج لها لمساتها الساحرة على إطلالة كل فتاة، وهي من أهم الخطوات التي يمكنك اتباعها لتجديد شكلك وإطلالتك، كل ما ستحتاجينه هو اختيار الأفضل منها وما يتناسب مع طبيعة وجهك وشكله، وعن نور الغندور فقد اعتمدته بأسلوب مموج لأناقة متجددة.

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تسريحة الشعر المموج لمظهر يومي

نور الغندور بتسريحة الشعر المموج لمظهر يومي -الصورة من حسابها على الانستغرام



إذا كنتِ تمتلكين شعراً متوسط الطول وترغبين في الحصول على تسريحة شعر أنيقة ومفعمة بالأنوثة، فاستوحي تسريحة الشعر المموج من نور الغندور، التي ظهرت بها في إحدى إطلالاتها، فهي من أجمل التسريحات وأكثرها بساطة.

طول الشعر المتساوي مع فرق الشعر من المنتصف

نور الغندور بالشعر المتساوي مع فرق الشعر من المنتصف -الصورة من حسابها على انستغرام



الطريقة الأسهل والأسرع لإبراز جمال ملامحكِ هي بكلّ بساطة تغيير فرق شعركِ، فهذه الخطوة تلعب دوراً أساسياً في تسليط الضوء على وجنتيكِ وعينيكِ وشكل وجهكِ بشكلٍ عام، لكن عليك معرفة أي فرق يناسبكِ، وعن نور الغندور فهي تعتمد الفرق النصفيّ دون أن تخشى من إبراز ملامح وجهها، وتعتمد مع ذلك تسريحة الشعر المتساوي بطوله المتوسط باللون البني المائل للأشقر.

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