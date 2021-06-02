كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - يبدو أن موديلات الفساتين البوهيمية هي الرائجة في صيحات موضة هذا الصيف، فهي تضفي رونقاً خاصاً وتمنحكِ الراحة اللازمة في فصل الصيف، وتتميز بأقمشتها الخفيفة الناعمة وتمنحكِ إطلالة بسيطة وغير متكلّفة سواء للمشاوير في الصباح أو السهرات الراقية المسائية ومناسبة أيضاً للرحلات الطويلة والتنزه إلى الحدائق، فقدمت دور الماركات العالمية تصاميم عديدة من الفساتين البوهيمية بألوان منعشة وأشكال مختلفة.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ "الخليج 365. نت" أجمل موديلات فساتين بوهيمية موضة صيف 2021.



موديلات فساتين بوهيمية موضة صيف 2021





فستان بوهيمي طويل من فالنتينو Valentino



فستان بوهيمي طويل من فالنتينو Valentino



يتميز موسم الصيف بألوانه المبهجة والمنعشة، ومن أبرز الألوان الرائجة في هذا الموسم اللون الأخضر، وقد أعجبنا فستان بوهيمي طويل باللون الأخضر من ماركة فالنتينو Valentino، ذو أكمام وتنورة واسعة من القماش مع ياقة عريضة، وجاء الفستان مُزيّناً بطبعات الورود الكبيرة باللونين الأبيض والوردي البارزة الجذابة.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع إطلالة نهارية واعتماده مع حذاء عالٍ باللون الأبيض.





فستان بوهيمي قصير من فيرونيكا بيرد Veronica Beard

فستان بوهيمي قصير من فيرونيكا بيرد Veronica Beard





إذا كنتِ ترغبين في إطلالة صيفية بسيطة مناسبة للذهاب في نزهة إلى الحدائق والأجواء الخضراء، فلديكِ هذا الفستان من Veronica Beard المُصمم من الحرير بأكمام طويلة ومنفوشة باللون البُني الفاتح، وجاءت تنورة الفستان بثنيات خفيفة، أما إطار التنورة فجاء بارزاً بطبعات من الورود ومنفوشاً باللون البيج، وصُمم الفستان مفتوحاً عند الصدر بأزرار صغيرة من القماش مع حزام رفيع عند الخصر باللون البُني الداكن.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع اعتماده مع قبعة باللون البُني الداكن وحذاء بكعب عالٍ باللون الأسود.



فستان بوهيمي طويل من كوزال Cosel



فستان بوهيمي طويل من كوزال Cosel



لإطلالة صيفية بسيطة للذهاب إلى الشاطئ بشكل مريح وسريع، اعتمدنا لكِ هذا الفستان البوهيمي المبهج من Cosel من الحرير باللون الأرجواني ومُزيّن بنقشات مختلفة من اللون الأزرق والأحمر الداكن، وصُمم الفستان بأكمام طويلة وواسعة، مع رقبة دائرية مغطاة بالكامل، أما التنورة فصُممت بثنيات وطبقات عديدة مع أطراف الكشكش.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع حذاءٍ باللون البيج وحقيبة يد باللون الأسود.





فستان بوهيمي طويل من إيترو Etro



فستان بوهيمي طويل من إيترو Cosel



قدمت ماركة إيترو Etro العديد من تصاميم الفساتين والأزياء الجذابة والراقية، قد أعجبنا هذا التصميم لفستان طويل بوهيمي من الحرير مُزيّن بأشكال وألوان عديدة منعشة ذي أكمام نصفية، وجاء الفستان مربوطاً من الصدر على شكل V أما الخصر فجاء منسدلاً بشكل ضيق وصُممت التنورة على شكل واسع بوهيمي.

ويُمكنكِ تنسيق هذا الفستان على حذاء بكعب عالٍ باللون الأبيض.