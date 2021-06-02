أجمل إطلالات صيفية بالقميص

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 2 يونيو 2021 01:34 مساءً - يتميّز الصيف بإطلالاته المنعشة والخفيفة، ومنها القميص الذي يبرز على مختلف أشكاله، ألوانه، وقصّاته... ولأن كل سيدة وفتاة تستحق أن تكون طلّتها أنيقة ولافتة للأنظار، لا بدّ أن تطلّ بقمصان مفعمة بالالوان والطاقة الإيجابية، المنقوشة، والمطبوعة، والمستوحاة من روح الطبيعة التي تناسب ذوقها الرفيع وإطلالتها الصيفية المرحة.



قمصان عصرية

آن كلاين Anne klein



قد تقلق السيدة من إمكانية ارتداء قمصان عصريّة وأنيقة في درجات الحرارة المرتفعة؛ إذ تتساءل كيف يمكنها أن ترتدي ملابس أنيقة ومريحة في الوقت ذاته؟ يكمن السرّ في اهتمامها بالتفاصيل؛ إذ يمكنها مزج العديد من قطع الأزياء الصيفية المختلفة ضمن مجموعات لا نهاية لها، مما يضمن حصولها على إطلالات صيفية أنيقة وعصرية، فموسم الصيف مخصص للسباحة والرحلات على الشواطئ، لكن هذا لا يعني أن ترتدي أيّ نوع من الملابس، فإطلالتها تعبر عنها وعن شخصيتها.

الصيف هو الوقت المثالي لتختار إطلالات بسيطة ومريحة وخفيفة، وهذا الموسم هو أيضاً موسم القمصان، التي تمنح حرية الحركة والتهوية الجيدة مع الحفاظ على المظهر العصري. لذلك لا بدّ من ارتدائها بتصاميم وألوان متعدّدة، خاصة أن القميص لا يزال أهم قطع الملابس الكلاسيكية التي لا تخلو منها خزانة أي سيدة وفتاة، فظهر على سبيل المثال القميص بأكمام طويلة، يتم تنسيقه مع سروال قماش للحصول على مظهر رسمي وأنيق، كما يمكن للسيدة طيّ الأكمام قليلاً؛ للحصول على مظهر عملي وعصري.

أما القميص بأكمام قصيرة، فيتم تنسيقه مع سروال جينز أو شورت كلاسيكي، مع مراعاة تناسق الألوان؛ للحصول على إطلالة صيفية مناسبة لعطلة نهاية الأسبوع.

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القميص الأبيض

أندريه جن Andrew GN



القميص الأبيض لا يترك خزانة السيدة والفتاة طوال الصيف، فهو أسهل ما يمكن ارتداؤه وتنسيقه في هذا الموسم، سواء كانت ذاهبة إلى للعمل أو لمناسبة ليلية، أو حتى عند الذهاب إلى الشاطئ.. بإمكانها ارتداءه وتزيينه واستخدامه؛ ليكمل قطعة ملابس أخرى.

هناك شيء ما يجعل اللون الأزرق معبّراً عن فصل الصيف بطريقة رائعة، بالإضافة إلى أنه من الألوان المواكبة لموضة صيف 2021، خاصة إذا تمّ اختياره بدرجة ساطعة أو فاتحة منه، حسب ما تفضل كل سيدة.

من الرائع أن تتألّق بإطلالات مميّزة للغاية في فصل الصيف، لذلك يمكنها ارتداء الألوان القوية من القمصان وجعلها تبدو برّاقة في الشمس، أما في الإطلالات المسائية، فيمكنها التألق بقميص زهري رائع أو بآخر من الستان، ولا تنسى تنسيق تنانيرها المفضلة مع هذه القمصان الرائعة.

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