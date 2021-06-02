ندى موسى آخرهن.. فنانات تعرضن للهجوم بسبب الـ «مايوه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت الفنانة ندى موسى، للانتقادات بعدما أطلت على متابعيها عبر صفحتها على «إنستجرام» مرتدية مايوه «بيكيني»، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ، وحملت بعض التعليقات هجوما عليها مثل: «ليه كدا مش متعودين عليكي تطلعي بالشكل ده.. يا خسارة»، «مش متعودين عليكِ كدا يا محترمة.. كان المفروض تراعي المجتمع اللي احنا عايشين فيه»، «عمرنا ما شوفناكي كدا».

ولم تكن هذه الإطلالة هي الأولى للفنانة ندى موسى التي تعرضها للانتقادات، حيث تعرضت في وقت سابق للهجوم خلال مشاركتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض منقوشًا، بقصة «الكب»، مزينا بالطيات والكشاكش، واعتمدت على مكياج قوي، مع إكسسوارات مكونة من انسيال وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون النحاسي، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي بشكل عشوائي.

ندى موسى تتعرض لانتقادات بسبب المايوه

ولم تكن ندى موسى، الفنانة الأولى التي تتعرض لانتقادات بسبب ارتداء المايوه، حيث تعرضت عدد من الفنانات لانتقادات بسبب ارتدائهن المايوه وهو ما يستعرضه «هُن» في السطور التالية.

عارفة عبد الرسول

وتصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول، في وقت سابق، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورة لها بـ «مايوه» على شاطىء البحر، وذلك عبر حسابها بـ «فيس بوك»، معلقة عليها «لقيت الطبطبة».

أمينة خليل

وأطلت الفنانة أمينة خليل، بـ«كاش مايوه»، أثناء قضاء العطلة الصيفية مع خطيبها، وخلال الصورة ظهرت أمينة خليل في الصورة بالمايوه الأسود وترتدي فوقه كاش مايو، وكانت تتوسط خطيبها والسيناريست تامر حبيب، وتسببت تلك الصورة في انتقادات الجمهور لها.

رحمة حسن

كما ظهرت الفنانة رحمة حسن قبل الفنانة ندى موسى، بـ«مايوه»، أثناء قضاء الإجازة الصيفية، وأثارت الصورة حالة من الجدل بين متابعيها.