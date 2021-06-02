ناهد السباعي تتصدر التريند.. والدي ترك وصيته مع دلال عبدالعزيز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة ناهد السباعي، عن كواليس علاقة الفنانة دلال عبدالعزيز، بأسرتها وحكاية ارتباطها بهم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ما جعلها تتصدر محركات البحث وتحتل التريند.

وقالت ناهد السباعي خلال منشور شاركته عبر حسابها على موقع إنستجرام، وأرفقت صورة تجمعها بالفنانة دلال عبدالعزيز، «أستاذة دلال كانت علطول تطمن علي بابا في المستشفي ومسبتنيش أنا وأختي زي ما باين في الصورة وبابا ساب وصيته معها».

موقف إنساني قامت به الفنانة دلال عبدالعزيز، تجاه أسرة الفنانة ناهد السباعي، بعد وفاة والدها، إذ تابعت: «ساعة وفاة أخويا جت البيت لأمي قبل الدفن والعزا وقبل كل الناس».

ويقدم «هُن» أبرز المواقف التي تصدرت بها الفنانة ناهد السباعي التريند، خلال السطور التالية:

مناهضة التحرش

تعتبر الفنانة ناهد السباعي، من الفنانات اللاتي يدافعن عن المرأة طوال الوقت، وكانت قد انضمت للحملة التي دشنها مجموعة من الفنانين والفنانات لمناهضة التحرش بشتى طرقه والدفاع عن المرأة وحريتها.

وكانت شاركت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها برفقة عدد من الفتيات مرتدين تيشرت مدون عليه عبارة ضد للتحرش.

وأرفقت ناهد تعليقًا على الصورة قالت خلاله: «أشعر بقوة بشأن التحرش الجنسي وهو أحد الموضوعات التي سأقاومها إلى الأبد، قاتلى من أجل حقك».

وأرفقت ناهد تعليقًا على الصورة قالت خلاله، «التحرش جريمة ونرفض توجيه اللوم على الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداءات، الخط الساخن 15115 للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بالتحرش والاغتصاب والعنف الأسري».

تعرضها للسرقة وحادث

وكانت تعرضت الفنانة ناهد السباعي، لحادث سير أثر عليها نفسيًا بشكل كبير، في يونيو العام الماضي، والتي كانت كشفت عن كواليسه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة»، قائلة: «كنت ماشية في الشارع وفي عربية جاية في وشي افتكرت ولدين بيهزورا ومتخيلتش أن ده هيحصل، ولقيت ولد منهم بيطلع على العربية قولت هيقعد على الشباك زي ما بيحصل لكن العربية خبطتني وسرقوا الشنطة وحصلي كدمات بسيطة ومروحتش للمستشفى».

وتابعت: «عزلت نفسي بعد وقوع الحادث لفترة حوالي 15 يوما، بدون موبايل أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، ولقيت قرايبي وأصحابي بيكلموني بيقولولي مبروك، ولقيت المخرج يوسف بيسألني هي حاجتك ضايعة منك ومفهمتش لأن كنت زهقت من السوشيال ميديا.. ومكنتش أعرف حصول فيلم (هذه ليلتي) على جائزة».

منشور غامض: إخيه عالرجالة لما تعمل حركات ستات

وكانت ناهد السباعي قد وجهت رسالة غامضة في مارس من العام الماضي، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، وطلبت من متابعيها ألا يكتبوا أسماء أشخاص.

وكتبت ناهد السباعي، موجهة رسالتها لأصدقائها، متحدثة عن مشكلة أكبر من التنمر، وهي كشف العورات، «أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده، بس بجد بجد يا جماعة هموت، ارجوكم بالذات الرجالة بلاش تتكلم على أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وعيوبهم ومشاكلهم عشان ده ذنب أكبر م التنمر الي ترند اليومين دول، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب، محدش يكتب اسم حد لو سمحتم ف الكومنتس عشان ده موضوع بتاعي أنا شخصيا وأحب أقول لصحابي الي عملوا فيا كده جتكم الارف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم الارف كنت فكراكم اخواتي وصحابي، لكن إخيه قوي عالرجالة لما تعمل حركات ستات».

ما تعيشي عيشة أهلك

وكان اسم الفنانة ناهد السباعي تصدر التريند، بعدما دخلت في مشادة كلامية وإلكترونية بينها وبين متابعة، قالت خلالها متابعة تدعى راندا: «حد يقول لناهد السباعي تعيش عيشة أهلها لإنها عمرها ماهتبقى جينيفر لوبيز وبطلي تقليد بقي».

وعلقت الفنانة على كلام المتابعة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وأخذت توضح لها حقيقة نسبها وأصلها العائلي باعتبارها واحدةً من أبناء عائلة الفنان الراحل فريد شوقي، قائلةً: «طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلي اللي إنت عايزاني أعيش عيشتهم اللي هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير».